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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Локомотив" переехал "Зенит" в Санкт-Петербурге
"Локомотив" одержал выездную победу над "Зенитом" в ключевом матче 15-го тура премьер-лиги и оторвался от сине-бело-голубых на три очка в турнирной таблице.
Чемпионат России. 15 тур
"Зенит" - "Локомотив" - 0:3
Голы: Фарфан, 60, 73, Ал. Миранчук, 78
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля (Дриусси, 70), Маммана, Кришито, Ерохин (Шатов, 86), Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба (Смольников, 70), Кокорин.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Баринов, 86), Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Лысов, Фарфан (Эдер, 90+2).
Чемпионат России. 15 тур
"Зенит" - "Локомотив" - 0:3
Голы: Фарфан, 60, 73, Ал. Миранчук, 78
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля (Дриусси, 70), Маммана, Кришито, Ерохин (Шатов, 86), Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба (Смольников, 70), Кокорин.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Баринов, 86), Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Лысов, Фарфан (Эдер, 90+2).
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