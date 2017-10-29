Опрос:

Новости партнеров

"Локомотив" переехал "Зенит" в Санкт-Петербурге

"Локомотив" одержал выездную победу над "Зенитом" в ключевом матче 15-го тура премьер-лиги и оторвался от сине-бело-голубых на три очка в турнирной таблице.

Чемпионат России. 15 тур

"Зенит" - "Локомотив" - 0:3

Голы: Фарфан, 60, 73, Ал. Миранчук, 78

"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля (Дриусси, 70), Маммана, Кришито, Ерохин (Шатов, 86), Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба (Смольников, 70), Кокорин.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик (Баринов, 86), Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Лысов, Фарфан (Эдер, 90+2).
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 18:24
Напечатать
78
(3)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
№78 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (0)
online

Только обратил внимание , что сегодня играли какие-то там команды в РПЛ.
Неожиданный результат.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№77 Написал: Троян СМ (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: mikelo73
Троян СМ,
stuck_out_tongue_closed_eyes

Что,угадал,потомок конвоира?
Регистрация: 16.02.2013
№76 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Я-Спартач
В футболе-вечные надежды на будущее бамжатни,когда их нагнули без вазелина

Твою морду я бы лично втоптал в грязь(на твоей аватарке). Зенит станет чемпионом вопреки.



станет-станет))это ваша вечная песня,после обсёра,все уже привыкли))) sunglasses


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№75 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даужжжblush бомжи то медали повесили тура после седьмого на шеи,ну а кули,локо им не конкурент,а остальные отстали безнадежно.готовьтесь к Бердыю "чемпионы"Паравозам ,что на палыча гнали в этот момент надеюсь стыдно.с победой


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№74 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну что ж. Все по делу. Локо с победой!
Регистрация: 23.08.2016
№73 Написал: Бриг (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
В прошлом сезоне, когда Сёмин стал у рычагов Локомотива, писал , что в новом сезоне увидим другой Локомотив, безбожно минусовали...Да бог с ним..Вопросы к Манчини, почему сегодня увидели два разных Зенита?...Казалось, после первого тайма, Зенит,дожмет Локомотив..но во втором тайме супротив железнодорожников играла другая команда..Итак, чемпион первого круга Локомотив. Но тем не менее ,вопрос о чемпионстве , пока остаётся открытым.....
Регистрация: 21.11.2016
№72 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
умиляет читать бомжей у которых каждый коммент про Спартак,вам команда Палыча трешку отгрузила, с Дрыстуси и Рыгони а вы все про Спартак,наберитесь мужества и признайте достойно поражение,вас поимели и я этому искренне рад,а если не можете набраться мужества то сдрисните всем кагалом с ветки,вы чужие на этом празднике жизни,сегодня гуляет страна)))
Регистрация: 6.04.2016
№71 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Я-Спартач
В футболе-вечные надежды на будущее бамжатни,когда их нагнули без вазелина

Твою морду я бы лично втоптал в грязь(на твоей аватарке). Зенит станет чемпионом вопреки.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№70 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Троян СМ,
stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 18.03.2012
№69 Написал: kurbath тула (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сразу сказал Манчини не тренер
а распиаренная профурсетка)))
Локо молодцы
Семин монстр-Советская школа,а в ней терпеть не могли питерастов)
Регистрация: 20.11.2015
№68 Написал: Phil Москва (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ну, хоть какие-то славные новости сегодня. Браво, паровозы ! Мои поздравления !
Регистрация: 5.06.2017
№67 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомжи не выгнали зимой шлюбу, а иметь его в составе противопоказано, при амбициях на чемпионство, вот и итог...
Регистрация: 16.07.2011
№66 Написал: Konnekt (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Весь первый тайм атаки Зенита волнами накатывались на ворота Локомотива, однако, Госпожа Удача отвернулась от хозяев поля. Казалось, гол в ворота железнодорожников во втором тайме — это дело времени. Ноо, Фарфан был против. Можно сказать, Сёмин нокаутировал Манчини во втором тайме. Что же, 3:0 случайно не бывает. А Манчини есть теперь чем заняться, даже на досуге.


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№65 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
по углам, по кустам
там - зенит, цицька-там.
поО углам, углам углам углам ЭХ !
С мусорами рваные в хлам !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№64 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (2)
online

Мешков судит ПОДЛЕНЬКО и примерно шесть единоборств, в которых нарушали правила зенитовцы, Мешков не свистит и даёт зенитовцам продолжать опасно атаковать ворота Локомотива!
Мяч попадает в спину Фарфану, а Мешков свистит игру рукой у штрафной Локомотива!
Зенитовец у своей штрафной играет УМЫШЛЕННО рукой, а Мешков НЕ СВИСТИТ!
А ведь я предупреждал, что Мешкова специально назначили на эту игру помогать Зениту топить Локомотив!!!
И вот вам результат!
Троешное судейство Мешкова после первого тайма!!!
А Локомотив наказывает зенитовцев и Мешкова забитыми голами!
Вот так и надо отвечать на подленькое судейство Мешкова в пользу Зенита!
Игра идёт явно не по сценарию Мешкова и газпромовских!
Зенит проигрывает, а Локомотив умело контратакует и ТРИ гола уже забили в ворота Зенита!
Молодцы Локомотив и Фарфан!
Так ИГРАТЬ, держать под контролем и ПОБЕЖДАТЬ!
ОТЛИЧНАЯ и ФЕЕРИЧЕСКАЯ победа Локомотива в Питере над Зенитом!!!
120 лет тому назад забит первый гол в России!!!
Железнодорожники достойно встретили эту историческую дату.
И три мяча ОТГРУЗИЛИ зенитовцам!
Регистрация: 8.05.2017
№63 Написал: нетрал (Сегодня, 18:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
у спартачей праздник ...ладно! на говно только не изойдите в экстазе!
Регистрация: 26.04.2017
№62 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
в хоккее нет ничего лучше слёз канадцев)
В футболе-вечные надежды на будущее бамжатни,когда их в очередной раз нагнули без вазелина


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№61 Написал: Троян СМ (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: mikelo73
С Победой Паровозы!!!! Смо -дермо твое место на параше!! Дзюба дуб -бревно его место на Свалке ......бревно бревном!!!

Ты из Кирова?
Тогда понятно....потомок попкаря в 10 поколении.
Регистрация: 16.02.2013
№60 Написал: interested (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь наконец-то всем ясно, кто у нас в России в тренерском доме хозяин! bowtie
Манчини - абсолютное ничтожество! rage
Регистрация: 18.10.2013
№59 Написал: Yurgen (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: conscience
Свиньи быстро переобулись,оказывается Мешков теперь не за Зенит!
По игре, после того как Зенитовский блицкриг не сработал, надо было перестраивать игру и стараться играть низом. Тут Манчини долго думал, и перемудрил. В итоге обос*лись(

Что-то последние решения Манчини мне непонятны, понятно дело это касается ЧР. Я так был рад в начале сезона, когда Дзюба даже на скамейке запасных не появлялся, а тут опять все как у румына.


--------------------
Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№58 Написал: vlees: (Сегодня, 18:35) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Завтра на матч тв будет траур,их любимый газовый мешок получил за щеку,а в след туре еще и от Бердыева получит,пора назад в фнл питерскому безтрофейнику
Регистрация: 5.08.2017
№57 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:34) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ошибки исправим, ненужных на лавку, и в конце концов, наиграем основу. Время показало, что необоснованная ротация лишает команду привычных наигранных связей.
Чемпионство надо заслужить, а не купить, как в прошлом сезоне.
Пока не заслуживаем.

ну это понятно..а кривые ноги?..а фаркоп?....как ты без
этого? купишь?
Регистрация: 6.09.2013
№56 Написал: нетрал (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FC VOLGA
Радимов какую харю отъел.

а кули ему безработному...
Регистрация: 26.04.2017
№55 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:34) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Фарфан -красава!!!!
Регистрация: 18.03.2012
№54 Написал: thorn Г. Астрахань (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Палыч красава переиграл итальянца. Манчини не умеет играть без супер звезд.
Респект Локо
Регистрация: 22.01.2010
№53 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Анжи»
zen-it,
Очень просто: всех разогнать, купить "Барселону" и Реал" и слепить одну команду. Не уверен, правда, что поможет.
Регистрация: 1.05.2011
№52 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (1)
online

Паровозов с победой! Ал.Миранчук великолепен, не по годам рассудителен и хладнокровен.
Регистрация: 25.02.2016
№51 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит стал предсказуем......лидеры не берут игру на себя, защита лажает .....Локо с победой..
Регистрация: 24.04.2009
№50 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вспомните как Фарфана Мевля за шею руками хватал.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№49 Написал: Троян СМ (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Барселона»
Это игра показала только одно:
У нас нет команд,которые могут ломать говноигру говнотренеров
типа Семина и туркменбаши.
Регистрация: 16.02.2013
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.