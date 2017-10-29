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Георгий Черданцев: Семин научил "Локо" выходить в атаку на уровне топ-команды европейского класса

Комментатор Георгий Черданцев после матча 15-го тура РФПЛ "Зенит" - "Локомотив" (0:3) похвалил наставника железнодорожников Юрия Семина.

"Юрий Палыч научил "Локо" выходить из обороны в атаку на уровне команды высокого европейского класса", - написал Черданцев в твиттере.
Теги: Черданцев Локомотив
Сегодня, 19:08
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6
(1)
№6 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: shower
Цитата: vertel
Топ-команды европейского класса на контратаках вторым номером не играют.

Атлетико с Симеоне например играет

Ну про Челси мы молчим, и про все команды Маура тоже)
Регистрация: 12.06.2016
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (1)

Ждем комментарий Гешы Орлова. Что то запаздывает.
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: shower (Сегодня, 19:23) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: vertel
Топ-команды европейского класса на контратаках вторым номером не играют.

Атлетико с Симеоне например играет
Регистрация: 24.09.2015
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Все говорят только о контратаках Локо. Конечно выглядят они очень впечатляюще.
еще один аспект игры не учитывает почти никто - у Локо в этом сезоне скорость передач в зоне поражения ворот по ЧР лучшая. потому пока мы на первом месте.
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ипотеке, ты вроде за газпром болеешь.. Так шо или сглатывай по европейски
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:19) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Топ-команды европейского класса на контратаках вторым номером не играют.
Регистрация: 13.11.2009
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