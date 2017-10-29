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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: Никому ничего мы не хотим отдавать
После разгромной победы над "Зенитом" и традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на несколько вопросов журналистов в микст-зоне. Rusfootball.info передает с места событий.
- Какие впечатления от победы?
- Во-первых, победа очень важная, потому что у нас были равные очки. Завершаем первый круг, никому ничего мы не хотим пока отдавать, поэтому мы боремся. Есть хорошие эмоции у игроков, поэтому есть результат.
- Что стало определяющим сегодня?
- Первый гол.
- Как вам атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"?
- Арена потрясающая. Есть вопрос к полю, но сама арена великолепная.
- "Зенит", на ваш взгляд, заслужил такой разгром?
- Это вопросы к "Зениту", а не ко мне.
Источник: Rusfootball.info
- Какие впечатления от победы?
- Во-первых, победа очень важная, потому что у нас были равные очки. Завершаем первый круг, никому ничего мы не хотим пока отдавать, поэтому мы боремся. Есть хорошие эмоции у игроков, поэтому есть результат.
- Что стало определяющим сегодня?
- Первый гол.
- Как вам атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"?
- Арена потрясающая. Есть вопрос к полю, но сама арена великолепная.
- "Зенит", на ваш взгляд, заслужил такой разгром?
- Это вопросы к "Зениту", а не ко мне.
Источник: Rusfootball.info
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