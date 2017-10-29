Юрий Семин: Никому ничего мы не хотим отдавать

После разгромной победы над "Зенитом" и традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на несколько вопросов журналистов в микст-зоне.передает с места событий.- Во-первых, победа очень важная, потому что у нас были равные очки. Завершаем первый круг, никому ничего мы не хотим пока отдавать, поэтому мы боремся. Есть хорошие эмоции у игроков, поэтому есть результат.- Первый гол.- Арена потрясающая. Есть вопрос к полю, но сама арена великолепная.- Это вопросы к "Зениту", а не ко мне.Источник: