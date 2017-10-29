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Юрий Семин: Никому ничего мы не хотим отдавать

После разгромной победы над "Зенитом" и традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на несколько вопросов журналистов в микст-зоне. Rusfootball.info передает с места событий.

- Какие впечатления от победы?

- Во-первых, победа очень важная, потому что у нас были равные очки. Завершаем первый круг, никому ничего мы не хотим пока отдавать, поэтому мы боремся. Есть хорошие эмоции у игроков, поэтому есть результат.

- Что стало определяющим сегодня?

- Первый гол.

- Как вам атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"?

- Арена потрясающая. Есть вопрос к полю, но сама арена великолепная.

- "Зенит", на ваш взгляд, заслужил такой разгром?

- Это вопросы к "Зениту", а не ко мне.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Локомотив Зенит Семин
Сегодня, 19:21
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