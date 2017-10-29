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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Эштреков: "Локомотив" выглядел достойно во всех аспектах
Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу железнодорожников в матче 15-го тура против чемпионата России против "Зенита" (3:0).
- Об игре:
"Зенит" считали безоговорочным фаворитом? Перед игрой все соперники равны. Да, питерцы играли дома, заполненные трибуны, но если ты показываешь всё, на что способен - это разницы не имеет. Сложно сказать, что не получилось у "Зенита", ведь в первом тайме команда имела большое преимущество и опасные моменты. Но во втором тайме "Локомотив" сыграл очень компактно и плотно в обороне, а после потихоньку перешёл в атаку, забил один и команда взяла игру под контроль.
Питерцы сами должны разобраться, что происходит с командой. Я лишь могу вспомнить, что когда "Зенит" лидировал с солидным преимуществом, многие СМИ писали о том, что эта команда уже стала чемпионом. Но нельзя в таких вопросах спешить, всё только начинается, вся борьба впереди. "Зенит" начал терять очки, а "Локомотив" не спеша подбирался, потихонечку сравнялся по очкам, а на зимний перерыв ушёл не только лидером, но и с трёхочковым отрывом. Кроме того, в очном поединке с конкурентом москвичи показали себя очень хорошо, сыграв тактически правильно, переждав давление соперника, и при этом никто из командной игры не выпадал, все смотрелись очень целостно и все показали практически всё, на что способны. Но всё ещё впереди, рано ещё на кого-то вешать медали.
3:0, конечно, не случайность. Сегодня "Локомотив" выглядел достойно во всех аспектах: функциональное состояние, тактика, индивидуальные действия футболистов. Заслуженная победа столичного коллектива.
- О безголевой серии Александра Кокорина и связи с плохими результатами "Зенита":
Я бы не стал это связывать. У Кокорина был период, когда он хорошо играл и забивал, но он же не один на поле выходит, другие футболисты тоже должны помогать. Тяжело сказать, что изменилось, ведь ранее он забивал почти в каждой игре, но вернувшись из сборной немного сбавил обороты. Думаю, его прицел не сбился, он ещё будет забивать.
- О неожиданном лидерстве "Локомотива" после первой части сезона:
Говорили о том, что команда не до конца усилилась, и что скамейка у "Локомотива" короткая? Что это значит?! Есть хорошие футболисты в обойме, и это если не брать травмированных Чорлуку и Ари. А выходящие на поле игроки они соответствуют уровню команды и способны бороться за высокие места. В заявку команды обычно входит где-то 25 людей, но обойма всё равно обычно 15-18 человек, и это нормальная ситуация. "Железнодорожники" уже вошли в ритм участия в двух турнирах, а это стало возможным благодаря правильному подготовительному периоду. Посмотрите, как влился Фарфан, появился Рыбусь, а о Кверквелии я вообще молчу. "Локомотив", наверное, укреплялся не так обильно, как "Зенит", но основные позиции были серьёзно укреплены и каждый футболист приносит всему клубу пользу.
- Об игре:
"Зенит" считали безоговорочным фаворитом? Перед игрой все соперники равны. Да, питерцы играли дома, заполненные трибуны, но если ты показываешь всё, на что способен - это разницы не имеет. Сложно сказать, что не получилось у "Зенита", ведь в первом тайме команда имела большое преимущество и опасные моменты. Но во втором тайме "Локомотив" сыграл очень компактно и плотно в обороне, а после потихоньку перешёл в атаку, забил один и команда взяла игру под контроль.
Питерцы сами должны разобраться, что происходит с командой. Я лишь могу вспомнить, что когда "Зенит" лидировал с солидным преимуществом, многие СМИ писали о том, что эта команда уже стала чемпионом. Но нельзя в таких вопросах спешить, всё только начинается, вся борьба впереди. "Зенит" начал терять очки, а "Локомотив" не спеша подбирался, потихонечку сравнялся по очкам, а на зимний перерыв ушёл не только лидером, но и с трёхочковым отрывом. Кроме того, в очном поединке с конкурентом москвичи показали себя очень хорошо, сыграв тактически правильно, переждав давление соперника, и при этом никто из командной игры не выпадал, все смотрелись очень целостно и все показали практически всё, на что способны. Но всё ещё впереди, рано ещё на кого-то вешать медали.
3:0, конечно, не случайность. Сегодня "Локомотив" выглядел достойно во всех аспектах: функциональное состояние, тактика, индивидуальные действия футболистов. Заслуженная победа столичного коллектива.
- О безголевой серии Александра Кокорина и связи с плохими результатами "Зенита":
Я бы не стал это связывать. У Кокорина был период, когда он хорошо играл и забивал, но он же не один на поле выходит, другие футболисты тоже должны помогать. Тяжело сказать, что изменилось, ведь ранее он забивал почти в каждой игре, но вернувшись из сборной немного сбавил обороты. Думаю, его прицел не сбился, он ещё будет забивать.
- О неожиданном лидерстве "Локомотива" после первой части сезона:
Говорили о том, что команда не до конца усилилась, и что скамейка у "Локомотива" короткая? Что это значит?! Есть хорошие футболисты в обойме, и это если не брать травмированных Чорлуку и Ари. А выходящие на поле игроки они соответствуют уровню команды и способны бороться за высокие места. В заявку команды обычно входит где-то 25 людей, но обойма всё равно обычно 15-18 человек, и это нормальная ситуация. "Железнодорожники" уже вошли в ритм участия в двух турнирах, а это стало возможным благодаря правильному подготовительному периоду. Посмотрите, как влился Фарфан, появился Рыбусь, а о Кверквелии я вообще молчу. "Локомотив", наверное, укреплялся не так обильно, как "Зенит", но основные позиции были серьёзно укреплены и каждый футболист приносит всему клубу пользу.
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