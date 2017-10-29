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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Булавин: плохая игра Кокорина и "Зенита" взаимосвязаны
Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 15-го тура Премьер-Лиги с "Локомотива" (0:3).
- О матче:
Как и ожидалось, встреча получилась очень тяжёлой для обоих коллективов. В тактическом плане было понятно, что "Локомотив" будет играть на контратаках, сделает ставку на строгую игру в обороне, а основной задачей будет - не пропустить быстрый гол. Всё это в итоге у гостей и получилось, хотя моментов у "Зенита" было очень много, особенно в первом тайме можно было несколько раз поражать ворота "красно-зелёных". Изначально игра шла в одни ворота, но нужно отдать должное "Локомотиву", который перетерпел, забил, а после поймал дважды оголившийся "Зенит".
- О серии питерцев без побед:
Допускаю, что это следствие слишком большого давления на команду: "Зенит" станет чемпионом, в любом случае будет первым", - и прочие вещи регулярно повторяли СМИ и болельщики. Слишком большие ожидания, вероятно, повлияли на коллектив, отсюда и вот такие последствия. Да и с таким давлением нужно уметь справляться, оно будет всегда. Главное - психологический настрой, сегодня ни одна игра просто так не даётся.
- О безголевой серии Александра Кокорина и связи с плохими результатами "Зенита":
Если сравнивать с началом сезона, то Кокорин в последнее время очень глубоко отходит, где-то в середине старается получить мяч и развить атаку. А Кокорин хорош именно как игрок штрафной площади, когда он врывается в свободные зоны, когда он без мяча. А сейчас он изменил рисунок своей игры, что стало следствием потери остроты в атаке. Плохая игра Кокорина и "Зенита", думаю, взаимосвязаны. Сейчас команда действует очень медленно в атаке, и Кокорину становится всё тяжелее, ему приходится искать мяч в центре, но это не работает.
- О лидерстве "Локомотива" по итогам первого круга:
По итогам сегодняшней игры можно только похвалить москвичей, они молодцы! Юрий Сёмин - тренер старой школы, он очень умело руководит своими футболистами и умеет выстраивать команду и игру, а также хорошую атмосферу и дисциплину. Его работа отражается на поле, и во много, конечно же, лидерство "Локомотива" - большая заслуга Сёмина.
- О матче:
Как и ожидалось, встреча получилась очень тяжёлой для обоих коллективов. В тактическом плане было понятно, что "Локомотив" будет играть на контратаках, сделает ставку на строгую игру в обороне, а основной задачей будет - не пропустить быстрый гол. Всё это в итоге у гостей и получилось, хотя моментов у "Зенита" было очень много, особенно в первом тайме можно было несколько раз поражать ворота "красно-зелёных". Изначально игра шла в одни ворота, но нужно отдать должное "Локомотиву", который перетерпел, забил, а после поймал дважды оголившийся "Зенит".
- О серии питерцев без побед:
Допускаю, что это следствие слишком большого давления на команду: "Зенит" станет чемпионом, в любом случае будет первым", - и прочие вещи регулярно повторяли СМИ и болельщики. Слишком большие ожидания, вероятно, повлияли на коллектив, отсюда и вот такие последствия. Да и с таким давлением нужно уметь справляться, оно будет всегда. Главное - психологический настрой, сегодня ни одна игра просто так не даётся.
- О безголевой серии Александра Кокорина и связи с плохими результатами "Зенита":
Если сравнивать с началом сезона, то Кокорин в последнее время очень глубоко отходит, где-то в середине старается получить мяч и развить атаку. А Кокорин хорош именно как игрок штрафной площади, когда он врывается в свободные зоны, когда он без мяча. А сейчас он изменил рисунок своей игры, что стало следствием потери остроты в атаке. Плохая игра Кокорина и "Зенита", думаю, взаимосвязаны. Сейчас команда действует очень медленно в атаке, и Кокорину становится всё тяжелее, ему приходится искать мяч в центре, но это не работает.
- О лидерстве "Локомотива" по итогам первого круга:
По итогам сегодняшней игры можно только похвалить москвичей, они молодцы! Юрий Сёмин - тренер старой школы, он очень умело руководит своими футболистами и умеет выстраивать команду и игру, а также хорошую атмосферу и дисциплину. Его работа отражается на поле, и во много, конечно же, лидерство "Локомотива" - большая заслуга Сёмина.
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