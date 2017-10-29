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Петербургское "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом-2"

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги петербургское "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом-2".

ФНЛ. 20 тур

"Динамо" СПб - "Зенит-2" - 3:3

Голы: Барсов, 52, Батюнин, 60, Кулешов, 90+2 - Горулев, 13, Зуев, 63, Панюков, 85 (пен.)

"Динамо" СПб: Генералов, Юрганов, Бычков, Бабенков, Житников, Соловьев (Коротаев, 61), Кулишев, Власов (Батютин, 46), Рогов (Киреенко, 70), Цвейба (Сарамутин, 51), Барсов

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Пенчиков, Каккоев, Карпов, Круговой, Богаев, Андреев (Плетнев, 75), Горулев, Сиротов, Панюков

Предупреждения: Соловьев, 39, Барсов, 50, Зуев, 68, Барсов, 90+3

Удаления: Батюнин, 82.
Теги: Динамо СПБ Зенит-2
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