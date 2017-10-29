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"Зенит" был разгромлен на своем поле впервые с 2006 года

"Зенит" в матче 15-го тура РФПЛ против "Локомотива" (0:3) впервые за 11 лет потерпел крупное домашнее поражение в премьер-лиге.

Последний раз петербуржцы разгромно проигрывали на своем поле "Спартаку" в апреле 2006 года. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:1.
Теги: Зенит
Сегодня, 20:07
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№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хоп хей- ла-ла-лей
снова вынесли бомжей
Регистрация: 3.08.2016
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