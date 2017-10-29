"Зенит" был разгромлен на своем поле впервые с 2006 года

"Зенит" в матче 15-го тура РФПЛ против "Локомотива" (0:3) впервые за 11 лет потерпел крупное домашнее поражение в премьер-лиге.Последний раз петербуржцы разгромно проигрывали на своем поле "Спартаку" в апреле 2006 года. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:1.