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Юрий Семин: кто станет чемпионом мог знать только осьминог Пауль, но его уже нет в живых

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Зенитом" (3:0) ответил на вопрос о возможном чемпионстве.

- Перед матчем вы осторожно говорили о чемпионской гонке. Сейчас оптимизма больше?

- Я оптимист, но давайте не будем бежать впереди паровоза. Закончился только первый круг. Главное, что у нас все в порядке в раздевалке. Мы понимаем, что делаем и куда идем. Все знать наперед мог только осьминог Пауль, но его уже нет в живых, - передает слова тренера официальный сайт "Локо".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 20:13
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