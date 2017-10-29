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Андрей Лунев: у нас сразу начинают что-то домысливать, это просто неудачная фраза

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал свои слова после матча с "Локомотивом".

– Все обсуждают ваши слова из микст-зоны о том, что говорить должен Манчини. В команде есть проблемы между игроками и тренером?

– Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза. Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше.

Не понимаю, почему это так раздулось. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить, – передает слова Лунева "СЭ".
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 20:46
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№9 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сначала надо думать, а потом говорить, тогда и оправдываться не придется


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как я и писал, двусмысленное заявление, можно понимать по разному, главное что можно включить заднюю. И вообще-то на эмоциях меньше надо говорить, а то повторится Артем-история.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 21:12) #
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Только спартачи пишут тут какую-то бессвязную херню,пздц.
Самое интересное,пишут так,будто 5-1 не влетали Зениту. Представьте,что опять влетите,и как тогда над вами питерские глумиться будут. Пока вы располагаете к этому


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 21:09) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С игрочишкой нужно поменьше общаться
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:58) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зашить рот этот который сегодня брал за щеку и сглатывал joy не не ..мы против..

П.с как думаете было продолжение банкета по еплищу в раздевалке между кузевым и смольниковым?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Главное, вовремя включить заднюю... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 20:53) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зишей не рот, а дристало smile
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:50) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Что, получил по епалу?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:49) #
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  •  (13)

Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить, – передает слова Лунева "СЭ".

Отреагируем на это фразой в стиле наших четвероногих питерских друзей - "Зашей себе сначала жопу. И только после - рот."
Регистрация: 3.03.2007
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