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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дух Мартина Палермо в Тюмени. Обзор 20-го тура ФНЛ
"Енисей" приехал в заснеженную Тюмень, чтобы выдать один из самых удивительных матчей тура, а "Крылья Советов" сокращают отставание от лидера после победы над "Олимпийцем". Все это и не только - в очередном обзоре лучшей лиги мира от Rusfootball.info
Три незабитых пенальти
После смены главного тренера идущая в подвале таблицы "Тюмень" начала чередовать мощные домашние матчи с провальными выездными. "Енисею" предстояла сложная командировка в уже заваленную снегом Тюмень, чтобы схлестнуться с местным клубом, однако, все сразу у команды Аленичева пошло не по плану. В первом тайме тюменцы получили право на одиннадцатиметровый удар, который не реализовал Саламатов. Но на добивании уверенно сыграл Андреа Чуканов. Еще до перерыва "Енисей" заработал пенальти сам, но лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов послал мяч мимо ворот. Тем не менее, гости сумели сравнять счет усилиями Александра Ломакина, который после передачи Козлова сумел переиграть Обухова. После перерыва подопечные Владимира Маминова бросились вперед и заработали еще один пенальти, но вновь блестяще сыграл на ленточке Михаил Филиппов, взявший удар Альберта Богатырева. До самого конца встречи хозяева владели большим преимуществом, однако Филиппов и дальше продолжил спасать команду. 1:1 - "Енисей" заработал трудовое очко в Тюмени, позволив подпустить к себе самарские "Крылья Советов"
Натужная победа "Крыльев"
Очень долго команда Андрея Тихонова пыталась сломить сопротивление неуступчивого "Олимпийца", ко всем бедам самарского клуба добавилась и травма Ивана Таранова, лидера обороны "Крыльев". Команда из Нижнего Новгорода достойно отбивалась от атак хозяев, но в самом конце не устояла, и Дмитрий Ятченко забил очередной свой гол с пенальти, прервав неудачную серию самарского клуба. Отставание от "Енисея" составляет семь очков, а вот "Оренбург" продолжает свою погоню за командой Тихонова.
Андреев приносит три очка "Оренбургу"
Команда Владимира Федотова принимала на своем поле "Спартак-2". Первый тайм прошел в спокойном режиме, пока защитник хозяев Дмитрий Андреев на самом излете первой половины встречи не пробил Владислава Терешкина. После перерыва москивич один мяч отыграли, отличился Владислав Пантелеев, но неудержимый Андреев тринадцать минут спустя снова вывел "Оренбург" вперед. Хозяева удержали преимущество и набрали очередные три очка, а Дмитрий Андреев стал самым настоящим героем матча. К сожалению, капитан "Оренбурга" получил травму и после такой феерии рискует пропустить заключительный отрезок этого года.
"Тамбов" снова проиграл "Авангарду"
Сначала Кубок России, теперь ФНЛ. "Тамбов" необъяснимым образом уступил курскому "Авангарду" - куряне, скорее всего, имеют особый чит-код на игры с командой Андрея Талалаева. Хотя матч получился довольно-таки унылым по своему содержанию. "Тамбов" в заключительном отрезке игры побежал вперед, за что и поплатился, в одной из контратак вышедший на замену игрок "Авангарда" Денис Синяев беспощадным образом обошелся с Олегом Смирновым и принес своей команде важнейшую победу. "Тамбов" терпит домашнее поражение, но удерживается на четвертом месте.
Осечки "Балтики" и "Шинника"
У этих команд был прекрасный шанс обогнать "Тамбов", но "Балтика" была разгромлена в Новосибирске - "Сибирь" катком проехалась по гостям со счетом 3:0, голы забивали Чеботару, Магаль и Азаров. А вот "Шинник" неожиданно оступился дома. В самом дебюте встречи с "Факелом" игрок гостей Ника Чхапелия вывел гостей вперед, после чего команда из Воронежа выставила образцовые оборонительные редуты, не позволив "Шиннику" вернуться в игру. Здорово себя проявил голкипер Артем Федоров, потащивший несколько сложных ударов. "Факел" продолжает бороться за выживание, а вот "Шинник" в очередной раз упустил шанс поднять вверх по турнирной таблице. То же самое касается и "Балтики".
Это разборка питерская
Настоящую перестрелку устроили между собой питерское "Динамо" и "Зенит-2". Команда Точилина заметно сдала свои, казалось бы, крепкие позиции и продолжает терять очки. Все началось с гола Виталия Горулева в первом тайме, который вывел команду Давыдова вперед. Впрочем, после перерыва хозяева номинальные хозяева отыгрались, сначала Барсов огорчил Бабурина, а затем Батютин сделал счет 2:1 в пользу динамовцев. "Зенит-2" стремительно отыгрался, Илья Зуев пробил Генералова, а затем один из лучших игроков встречи Батютин получил вторую желтую карточку и покинул поле чуть раньше чем все остальные. "Зенит-2" миогом воспользовался ситуацией, заработал пенальти, который реализовал Панюков. А вот в концовке гости допустили оплошность, позволил ослабленному сопернику сравнять счет, сделал это Кулишев. 3:3 - увлекательная встреча в Санкт-Петербурге добавила экшна этому интересному туру.
Из остальных встреч выделим домашнюю победу "Химок" над "Кубанью" со счетом 2:1, очередную унылую нулевую ничью в Томске, где гостила "Луч-Энергия", а также домашнюю победу "Волгаря" над "Ротором". В турнирной таблице не произошло глобальных изменений - "Енисей" все еще безоговорочный лидер, а в нижней части турнирной таблицы царит невероятная плотность, которая своим жаром растопит ноябрь. И запомните, дорогие друзья, что ФНЛ - это лучшая лига мира.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Три незабитых пенальти
После смены главного тренера идущая в подвале таблицы "Тюмень" начала чередовать мощные домашние матчи с провальными выездными. "Енисею" предстояла сложная командировка в уже заваленную снегом Тюмень, чтобы схлестнуться с местным клубом, однако, все сразу у команды Аленичева пошло не по плану. В первом тайме тюменцы получили право на одиннадцатиметровый удар, который не реализовал Саламатов. Но на добивании уверенно сыграл Андреа Чуканов. Еще до перерыва "Енисей" заработал пенальти сам, но лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов послал мяч мимо ворот. Тем не менее, гости сумели сравнять счет усилиями Александра Ломакина, который после передачи Козлова сумел переиграть Обухова. После перерыва подопечные Владимира Маминова бросились вперед и заработали еще один пенальти, но вновь блестяще сыграл на ленточке Михаил Филиппов, взявший удар Альберта Богатырева. До самого конца встречи хозяева владели большим преимуществом, однако Филиппов и дальше продолжил спасать команду. 1:1 - "Енисей" заработал трудовое очко в Тюмени, позволив подпустить к себе самарские "Крылья Советов"
Натужная победа "Крыльев"
Очень долго команда Андрея Тихонова пыталась сломить сопротивление неуступчивого "Олимпийца", ко всем бедам самарского клуба добавилась и травма Ивана Таранова, лидера обороны "Крыльев". Команда из Нижнего Новгорода достойно отбивалась от атак хозяев, но в самом конце не устояла, и Дмитрий Ятченко забил очередной свой гол с пенальти, прервав неудачную серию самарского клуба. Отставание от "Енисея" составляет семь очков, а вот "Оренбург" продолжает свою погоню за командой Тихонова.
Андреев приносит три очка "Оренбургу"
Команда Владимира Федотова принимала на своем поле "Спартак-2". Первый тайм прошел в спокойном режиме, пока защитник хозяев Дмитрий Андреев на самом излете первой половины встречи не пробил Владислава Терешкина. После перерыва москивич один мяч отыграли, отличился Владислав Пантелеев, но неудержимый Андреев тринадцать минут спустя снова вывел "Оренбург" вперед. Хозяева удержали преимущество и набрали очередные три очка, а Дмитрий Андреев стал самым настоящим героем матча. К сожалению, капитан "Оренбурга" получил травму и после такой феерии рискует пропустить заключительный отрезок этого года.
"Тамбов" снова проиграл "Авангарду"
Сначала Кубок России, теперь ФНЛ. "Тамбов" необъяснимым образом уступил курскому "Авангарду" - куряне, скорее всего, имеют особый чит-код на игры с командой Андрея Талалаева. Хотя матч получился довольно-таки унылым по своему содержанию. "Тамбов" в заключительном отрезке игры побежал вперед, за что и поплатился, в одной из контратак вышедший на замену игрок "Авангарда" Денис Синяев беспощадным образом обошелся с Олегом Смирновым и принес своей команде важнейшую победу. "Тамбов" терпит домашнее поражение, но удерживается на четвертом месте.
Осечки "Балтики" и "Шинника"
У этих команд был прекрасный шанс обогнать "Тамбов", но "Балтика" была разгромлена в Новосибирске - "Сибирь" катком проехалась по гостям со счетом 3:0, голы забивали Чеботару, Магаль и Азаров. А вот "Шинник" неожиданно оступился дома. В самом дебюте встречи с "Факелом" игрок гостей Ника Чхапелия вывел гостей вперед, после чего команда из Воронежа выставила образцовые оборонительные редуты, не позволив "Шиннику" вернуться в игру. Здорово себя проявил голкипер Артем Федоров, потащивший несколько сложных ударов. "Факел" продолжает бороться за выживание, а вот "Шинник" в очередной раз упустил шанс поднять вверх по турнирной таблице. То же самое касается и "Балтики".
Это разборка питерская
Настоящую перестрелку устроили между собой питерское "Динамо" и "Зенит-2". Команда Точилина заметно сдала свои, казалось бы, крепкие позиции и продолжает терять очки. Все началось с гола Виталия Горулева в первом тайме, который вывел команду Давыдова вперед. Впрочем, после перерыва хозяева номинальные хозяева отыгрались, сначала Барсов огорчил Бабурина, а затем Батютин сделал счет 2:1 в пользу динамовцев. "Зенит-2" стремительно отыгрался, Илья Зуев пробил Генералова, а затем один из лучших игроков встречи Батютин получил вторую желтую карточку и покинул поле чуть раньше чем все остальные. "Зенит-2" миогом воспользовался ситуацией, заработал пенальти, который реализовал Панюков. А вот в концовке гости допустили оплошность, позволил ослабленному сопернику сравнять счет, сделал это Кулишев. 3:3 - увлекательная встреча в Санкт-Петербурге добавила экшна этому интересному туру.
Из остальных встреч выделим домашнюю победу "Химок" над "Кубанью" со счетом 2:1, очередную унылую нулевую ничью в Томске, где гостила "Луч-Энергия", а также домашнюю победу "Волгаря" над "Ротором". В турнирной таблице не произошло глобальных изменений - "Енисей" все еще безоговорочный лидер, а в нижней части турнирной таблицы царит невероятная плотность, которая своим жаром растопит ноябрь. И запомните, дорогие друзья, что ФНЛ - это лучшая лига мира.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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