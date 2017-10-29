Опрос:

Новости партнеров
В "Краснодаре" теперь всё нормально?



 

Они возвращаются? «Краснодар» разнёс «СКА-Хабаровск»

Они возвращаются? «Краснодар» разнёс «СКА-Хабаровск»Сергей Галицкий не пошёл на смену тренера даже после 5-го поражения подряд, но переполнить бездонную чашу терпения владельца «Краснодара» по идее должна была потеря очков в домашней встрече с последней командой чемпионата, всего однажды забившей на выезде. Но «СКА-Хабаровск» не смог оказать сопротивление чёрно-зелёным.

Ротация, но не революция

После игры с «Локомотивом» Игорь Шалимов признал, что кризис есть, и заявил о намерении разобраться в ситуации. Разбор к кадровым революциям не привёл, но две важные фигуры в состав были введены: Каборе и Мамаев (после его гола «Томи» «Краснодар» не забивал) появились вместо Жоаозиньо и Вандерсона. Формально решение с креном даже в оборонительную сторону.

Идеальный сценарий

Когда всем понятно, кто будет обороняться большими силами, а кто – атаковать ими же, самой желанным мировым событием для вторых является быстрый гол. Нельзя давать сопернику освоиться на поле, привыкнуть к твоим действиям. К примеру, «Локомотиву» в матче со «СКА-Хабаровск» удалось открыть счёт только на 75-й минуте путём напряжения всех сил, а вот быстрый гол ЦСКА привёл к очень лёгкой прогулке для красно-синих.

Краснодарцы могли быть очень довольны дебютом встречи, поскольку уже на 10-й минуте «быки» смогли испортить план соперника. Хозяева высоко прессинговали со старта матча, что и привело к подбору на чужой половине, быстрой доставке мяча в зону между линий соперника, где в результате стеночки Перейры и Классона швед нанёс голевой удар. Действия хабаровчан не выдерживали никакой критики: опорники не успели назад, защитники хаотично попятились, в результате чего образовалась пустая зона, в которой краснодарцы делали что хотели.

Кубанское раздолье

Оперативно завалив оборонительное задание, команде Поддубского пришлось идти вперёд. Хабаровчане более-менее постоянно зарабатывали стандарты, на которых «Краснодар» действовал не очень уверенно. Но при этом чёрно-зелёным удавалось отбиться и убежать в контратаку. Хозяева получали необходимое пространство, реализация которого для таких мастеров была делом времени.

Поскольку порой краснодарцы заигрывались, мельчили и принимали неверные решения, время это пришло лишь на 41-й минуте. Каборе отличным вертикальным пасом прошил полузащиту гостей, а в прослойке между линиями Мамаев, Смолов, Классон и Петров шикарно разыграли мяч. Ещё и рикошет от Наваловского получился идеальным для того, чтобы Смолов прервал свою голевую засуху. Казалось, что на этом с интригой покончено, а во 2-м тайме «Краснодар» должен был впервые за долгое время поиграть в удовольствие.

Вечер перестаёт быть томным

Но вместо спектакля с целью доставить себе и зрителям удовольствие «Краснодар» запорол парочку перспективных выходов и вернул в игру интригу. Хабаровчанам терять было нечего, они лезли вперёд, а хозяева их за это не наказывали. В результате судья Еськов наказал Грицаенко за задержку Марковича перед воротами Синицына назначением пенальти. Прежде чем Маркович открыл счёт, ему пришлось отвоевать право исполнить пенальти у Коряна. Страшно представить, что бы случилось, не забей серб. До конца основного времени оставалось полчаса.

Пробудили в быке зверя

«Краснодар» оживился и вместо попыток «СКА» отыграться мы по большей части наблюдали за тем, как хозяева оттягивали контрольный выстрел своими промахами, будто пафосными диалогами перед развязкой в фильмах. После 75-й минуты «СКА» просто поплыл и отбивался уже не перед штрафной, а во вратарской. Причём помогал хабаровчанам, например, Смолов, который становился на пути мяча и не мог запихнуть его в ворота с двух метров. «Краснодар» колотил из пределов штрафной каждые полминуты, пока не получил право на пенальти. Рука Эдиева находилась в естественном положении, но была уж слишком отставлена от корпуса и блокировала удар. Смолов пробил с 11 метров идеально. Ну а восклицательным знаком стал отличный гол Вандерсона после передачи всё того же Смолова (да, сегодня даже у него прорезался пас).

Вопросы об отставке Шалимова в ближайшую неделю не поднимается, но говорить о выходе из кризиса можно будет только после встреч с серьёзными соперниками, коим сегодня «СКА-Хабаровск» не являлся.

Чемпионат России

15 тур

"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" 4:1

Голы: Классон, 11, Смолов, 41, 80 (пен), Вандерсон, 89 - Маркович, 60 (пен).


"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 62), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Вандерсон, 85), Смолов.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), Наваловский, Дедечко, Корян (Калинский, 81), Карасёв, Маркович.

Предупреждения: Мамаев, 19, Грицаенко, 59, Корян, 79, Перейра, 90.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Краснодар Шалимов Смолов СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Хабаровчане более-менее постоянно зарабатывали стандарты, на которых «Краснодар» действовал не очень уверенно...Стандарты слабое место Краснодара, наверное будь на месте хабаровчан команда помастеровитей, могли и проиграть..Так что четвертое место это не надолго...Сдается, к зимнему перерыву Шалимова сменят...
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.