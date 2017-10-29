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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Они возвращаются? «Краснодар» разнёс «СКА-Хабаровск»
Сергей Галицкий не пошёл на смену тренера даже после 5-го поражения подряд, но переполнить бездонную чашу терпения владельца «Краснодара» по идее должна была потеря очков в домашней встрече с последней командой чемпионата, всего однажды забившей на выезде. Но «СКА-Хабаровск» не смог оказать сопротивление чёрно-зелёным.
Ротация, но не революция
После игры с «Локомотивом» Игорь Шалимов признал, что кризис есть, и заявил о намерении разобраться в ситуации. Разбор к кадровым революциям не привёл, но две важные фигуры в состав были введены: Каборе и Мамаев (после его гола «Томи» «Краснодар» не забивал) появились вместо Жоаозиньо и Вандерсона. Формально решение с креном даже в оборонительную сторону.
Идеальный сценарий
Когда всем понятно, кто будет обороняться большими силами, а кто – атаковать ими же, самой желанным мировым событием для вторых является быстрый гол. Нельзя давать сопернику освоиться на поле, привыкнуть к твоим действиям. К примеру, «Локомотиву» в матче со «СКА-Хабаровск» удалось открыть счёт только на 75-й минуте путём напряжения всех сил, а вот быстрый гол ЦСКА привёл к очень лёгкой прогулке для красно-синих.
Краснодарцы могли быть очень довольны дебютом встречи, поскольку уже на 10-й минуте «быки» смогли испортить план соперника. Хозяева высоко прессинговали со старта матча, что и привело к подбору на чужой половине, быстрой доставке мяча в зону между линий соперника, где в результате стеночки Перейры и Классона швед нанёс голевой удар. Действия хабаровчан не выдерживали никакой критики: опорники не успели назад, защитники хаотично попятились, в результате чего образовалась пустая зона, в которой краснодарцы делали что хотели.
Кубанское раздолье
Оперативно завалив оборонительное задание, команде Поддубского пришлось идти вперёд. Хабаровчане более-менее постоянно зарабатывали стандарты, на которых «Краснодар» действовал не очень уверенно. Но при этом чёрно-зелёным удавалось отбиться и убежать в контратаку. Хозяева получали необходимое пространство, реализация которого для таких мастеров была делом времени.
Поскольку порой краснодарцы заигрывались, мельчили и принимали неверные решения, время это пришло лишь на 41-й минуте. Каборе отличным вертикальным пасом прошил полузащиту гостей, а в прослойке между линиями Мамаев, Смолов, Классон и Петров шикарно разыграли мяч. Ещё и рикошет от Наваловского получился идеальным для того, чтобы Смолов прервал свою голевую засуху. Казалось, что на этом с интригой покончено, а во 2-м тайме «Краснодар» должен был впервые за долгое время поиграть в удовольствие.
Вечер перестаёт быть томным
Но вместо спектакля с целью доставить себе и зрителям удовольствие «Краснодар» запорол парочку перспективных выходов и вернул в игру интригу. Хабаровчанам терять было нечего, они лезли вперёд, а хозяева их за это не наказывали. В результате судья Еськов наказал Грицаенко за задержку Марковича перед воротами Синицына назначением пенальти. Прежде чем Маркович открыл счёт, ему пришлось отвоевать право исполнить пенальти у Коряна. Страшно представить, что бы случилось, не забей серб. До конца основного времени оставалось полчаса.
Пробудили в быке зверя
«Краснодар» оживился и вместо попыток «СКА» отыграться мы по большей части наблюдали за тем, как хозяева оттягивали контрольный выстрел своими промахами, будто пафосными диалогами перед развязкой в фильмах. После 75-й минуты «СКА» просто поплыл и отбивался уже не перед штрафной, а во вратарской. Причём помогал хабаровчанам, например, Смолов, который становился на пути мяча и не мог запихнуть его в ворота с двух метров. «Краснодар» колотил из пределов штрафной каждые полминуты, пока не получил право на пенальти. Рука Эдиева находилась в естественном положении, но была уж слишком отставлена от корпуса и блокировала удар. Смолов пробил с 11 метров идеально. Ну а восклицательным знаком стал отличный гол Вандерсона после передачи всё того же Смолова (да, сегодня даже у него прорезался пас).
Вопросы об отставке Шалимова в ближайшую неделю не поднимается, но говорить о выходе из кризиса можно будет только после встреч с серьёзными соперниками, коим сегодня «СКА-Хабаровск» не являлся.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 62), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Вандерсон, 85), Смолов.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), Наваловский, Дедечко, Корян (Калинский, 81), Карасёв, Маркович.
Предупреждения: Мамаев, 19, Грицаенко, 59, Корян, 79, Перейра, 90.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Ротация, но не революция
После игры с «Локомотивом» Игорь Шалимов признал, что кризис есть, и заявил о намерении разобраться в ситуации. Разбор к кадровым революциям не привёл, но две важные фигуры в состав были введены: Каборе и Мамаев (после его гола «Томи» «Краснодар» не забивал) появились вместо Жоаозиньо и Вандерсона. Формально решение с креном даже в оборонительную сторону.
Идеальный сценарий
Когда всем понятно, кто будет обороняться большими силами, а кто – атаковать ими же, самой желанным мировым событием для вторых является быстрый гол. Нельзя давать сопернику освоиться на поле, привыкнуть к твоим действиям. К примеру, «Локомотиву» в матче со «СКА-Хабаровск» удалось открыть счёт только на 75-й минуте путём напряжения всех сил, а вот быстрый гол ЦСКА привёл к очень лёгкой прогулке для красно-синих.
Краснодарцы могли быть очень довольны дебютом встречи, поскольку уже на 10-й минуте «быки» смогли испортить план соперника. Хозяева высоко прессинговали со старта матча, что и привело к подбору на чужой половине, быстрой доставке мяча в зону между линий соперника, где в результате стеночки Перейры и Классона швед нанёс голевой удар. Действия хабаровчан не выдерживали никакой критики: опорники не успели назад, защитники хаотично попятились, в результате чего образовалась пустая зона, в которой краснодарцы делали что хотели.
Кубанское раздолье
Оперативно завалив оборонительное задание, команде Поддубского пришлось идти вперёд. Хабаровчане более-менее постоянно зарабатывали стандарты, на которых «Краснодар» действовал не очень уверенно. Но при этом чёрно-зелёным удавалось отбиться и убежать в контратаку. Хозяева получали необходимое пространство, реализация которого для таких мастеров была делом времени.
Поскольку порой краснодарцы заигрывались, мельчили и принимали неверные решения, время это пришло лишь на 41-й минуте. Каборе отличным вертикальным пасом прошил полузащиту гостей, а в прослойке между линиями Мамаев, Смолов, Классон и Петров шикарно разыграли мяч. Ещё и рикошет от Наваловского получился идеальным для того, чтобы Смолов прервал свою голевую засуху. Казалось, что на этом с интригой покончено, а во 2-м тайме «Краснодар» должен был впервые за долгое время поиграть в удовольствие.
Вечер перестаёт быть томным
Но вместо спектакля с целью доставить себе и зрителям удовольствие «Краснодар» запорол парочку перспективных выходов и вернул в игру интригу. Хабаровчанам терять было нечего, они лезли вперёд, а хозяева их за это не наказывали. В результате судья Еськов наказал Грицаенко за задержку Марковича перед воротами Синицына назначением пенальти. Прежде чем Маркович открыл счёт, ему пришлось отвоевать право исполнить пенальти у Коряна. Страшно представить, что бы случилось, не забей серб. До конца основного времени оставалось полчаса.
Пробудили в быке зверя
«Краснодар» оживился и вместо попыток «СКА» отыграться мы по большей части наблюдали за тем, как хозяева оттягивали контрольный выстрел своими промахами, будто пафосными диалогами перед развязкой в фильмах. После 75-й минуты «СКА» просто поплыл и отбивался уже не перед штрафной, а во вратарской. Причём помогал хабаровчанам, например, Смолов, который становился на пути мяча и не мог запихнуть его в ворота с двух метров. «Краснодар» колотил из пределов штрафной каждые полминуты, пока не получил право на пенальти. Рука Эдиева находилась в естественном положении, но была уж слишком отставлена от корпуса и блокировала удар. Смолов пробил с 11 метров идеально. Ну а восклицательным знаком стал отличный гол Вандерсона после передачи всё того же Смолова (да, сегодня даже у него прорезался пас).
Вопросы об отставке Шалимова в ближайшую неделю не поднимается, но говорить о выходе из кризиса можно будет только после встреч с серьёзными соперниками, коим сегодня «СКА-Хабаровск» не являлся.
Чемпионат России
15 тур
"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" 4:1
Голы: Классон, 11, Смолов, 41, 80 (пен), Вандерсон, 89 - Маркович, 60 (пен).
15 тур
"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" 4:1
Голы: Классон, 11, Смолов, 41, 80 (пен), Вандерсон, 89 - Маркович, 60 (пен).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 62), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Вандерсон, 85), Смолов.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), Наваловский, Дедечко, Корян (Калинский, 81), Карасёв, Маркович.
Предупреждения: Мамаев, 19, Грицаенко, 59, Корян, 79, Перейра, 90.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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