Мирослав Маркович: «СКА» очень тяжело впервые играть в Премьер-лиге

Нападающий «СКА-Хабаровск» Мирослав Маркович, который заработал и реализовал пенальти в матче с «Краснодаром» (1:4), прокомментировал поражение и итоги 1-го круга для своей команды.– «Краснодар» – очень квалифицированная команда, сыграла хорошо. Мы хотели добиться хотя бы ничьей. Плохо сыграли, но надо хорошо подготовиться к домашней игре с «Арсеналом» и выиграть её.– Мы просто знали, что это будет очень тяжелый для нас матч. Мы вчера ещё летели на самолёте, провели всего одну небольшую тренировку и сегодня играли. Хотели, но плохо сегодня играли.– Нет. Я чувствовал контакт, начал падать. Пенальти был 100 процентов.– Он сегодня показал, что он очень хороший игрок, забил 2 гола. У «Краснодара» очень много передач, они контролировали игру.– Конечно, тяжело первый раз играть в Премьер-лиге. Сегодня закончился 1-й круг, ещё 15 матчей. Есть много шансов выигрывать, надо работать и верить, – приводит слова Марковича