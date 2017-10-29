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Мирослав Маркович: «СКА» очень тяжело впервые играть в Премьер-лиге

Нападающий «СКА-Хабаровск» Мирослав Маркович, который заработал и реализовал пенальти в матче с «Краснодаром» (1:4), прокомментировал поражение и итоги 1-го круга для своей команды.

– «СКА» впервые пропустил 4 мяча, в чём причина?

– «Краснодар» – очень квалифицированная команда, сыграла хорошо. Мы хотели добиться хотя бы ничьей. Плохо сыграли, но надо хорошо подготовиться к домашней игре с «Арсеналом» и выиграть её.

– «Краснодар» много критиковали, в связи с их неудачной серией вы реально рассчитывали взять здесь очки?

– Мы просто знали, что это будет очень тяжелый для нас матч. Мы вчера ещё летели на самолёте, провели всего одну небольшую тренировку и сегодня играли. Хотели, но плохо сегодня играли.

– Был ли у вас вариант устоять на ногах в эпизоде с пенальти?

– Нет. Я чувствовал контакт, начал падать. Пенальти был 100 процентов.

– Концентрировались на особой опасности Смолова?

– Он сегодня показал, что он очень хороший игрок, забил 2 гола. У «Краснодара» очень много передач, они контролировали игру.

– Первый круг позади, каким он получился для вашей команды?

– Конечно, тяжело первый раз играть в Премьер-лиге. Сегодня закончился 1-й круг, ещё 15 матчей. Есть много шансов выигрывать, надо работать и верить, – приводит слова Марковича Rusfootball.info
Теги: СКА-Хабаровск Краснодар
Сегодня, 21:39
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