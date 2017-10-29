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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Шалимов: есть ощущение, что дальше всё пойдёт хорошо (видео)
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов впервые за долгое время дал позитивную пресс-конференцию после победы над «СКА-Хабаровск» (4:1), прервавшей 5-матчевую серию поражений. Rusfootball.info передаёт слова оптимистичного наставника «Краснодара».
- Мы не забили ни одного гола в четырех играх - было непросто. Хотя из четырех команд, которым проиграли, 3 соперника - это первая тройка. Довольны, что в матче со «СКА-Хабаровск» забили вы играли. Есть ощущение, что дальше должно все пойти нормально. Мы закончили первый круг, мы в одном очке от лигочемпионской зоны. Стартовали неплохо, но если подвести такой итог, можно было не 4 подряд проиграть, а в семи играх добыть 2 победы, 3 ничьи, и все смотрелось бы не так тяжело.
Сегодняшняя игра показала, что серьезного кризиса не было. «Локомотив» показал в Питере, что это за команда, «Арсенал» показал с ЦСКА, что это за выезд в Тулу. Последние 4 игры были сложными, в те дни соперники оказались сильнее нас. Хотя в двух играх мы пропускали со стандарта, в двух - с рикошета. Первый гол много значит в таких матчах. И в этом матче тоже самое. Немного нервозный был у нас отрезок до гола, потом выправили ситуацию. Думаю, атака наша почувствовала уверенность. Все довольны, хочется говорить хорошее, потому что этот месяц мы жили тяжеловато.
- Прокомментируйте перемены в стартовом составе, появление Мамаева.
- Он появился, потому что тренировался хорошо, был в хорошем состоянии, в том числе психологически. Сыграл нормально, но он давно не играл. Тренировки игры – разные вещи. Будем надеяться, что в дальнейшем наберёт и будет отдавать голевые передачи. Каборе - игрок основного состава, потому вышел. Мы выбрали таких игроков, команда сыграла хорошо.
- Момент с пенальти в ваши ворота смотрели?
- Нет. Хочется говорить о хорошем. У нас было очень много негатива за месяц. Голы, победа должны нас расслабить.
- По итогам первого круга насколько далеки к тому, где планировали находиться к этому времени?
- Мы ни в какой позиции не планировали находиться. Мы стремимся играть в свой футбол, не отходить от него. 4 команды где-то по игрокам повыше нас уровнем. Где-то надо что-то поменять, но это вряд ли. Чтобы обыграть «Зенит» в Питере, нам надо владеть мячом 30 на 70 и уходить в контратаки. Но даже если мы захотим, у нас так не получится. Есть несколько открытых игр, остальные мы должны играть примерно как сегодня. Находимся там,где находимся, в нормальном положении.
- Что вы чувствуете после этого матча и предшествовавших ему требований вашей отставки?
- Я не знаю, кто это требовал, потому что опять 18 тысяч было на стадионе. После матча с «Анжи», например, я читал заголовок «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на 2 место» – 0 комментариев. Но все говорит о том, что болельщики "Краснодара" находятся не в этой помойке, а на стадионе. Мы играем для них, они нас поддерживают и в трудную минуту. А кто-то, может, сидит и ждет, когда мы проиграем, чтобы вылить свой негатив. Пускай занимается этим.
- Есть ли у вас в планах удивить ЦСКА, «Зенит» и так далее изменениями в вашей игре?
- Удивить можем только тем, что сядем в своей штрафной в 10 метрах от ворот всеми полевыми игроками и играть на контратаках. Но мы просто так не сможем, настолько привыкли к своей игре. Но нам надо доходить до того, чтобы мы выигрывали у этих команд благодаря своему футболу.
– Усиление будет?
– Мы пока об этом не думаем.У нас есть обойма, хорошая команда.
– Извините, но задам негативный вопрос. Работа журналиста - говорить о проблемах. Не кажется ли вам, что вы чересчур просто реабилитируете команду за 5 бездарных поражений после победы над командой уровня ФНЛ?
– Со «СКА-Хабаровск» все сыграли, кроме нас, до этого тура. Это игра с соперником, за которого дают 3 очка. Мы разбирали не кризис, а конкретные игры, и мы видели, что они были равные, совсем безобразных матчей у нас не было. Кубок – отдельная история. Мы пропустили со стандартов, очень сильно об этом задумались. В последних играх наладили. Два гола с рикошета. Это другие игры. Есть ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», и мы им проиграли. Можно проиграть «Зениту» дома. Наверное, можно. А можно и не проиграть. Понятно, был тяжелый период. У нас было 5 поражений в первом круге, и 4 попали один за одним. Я не чувствовал кризиса, не чувствовал, что ребята разбиты на какие-то группировки, что кто-то недоволен тренировочным процессом, хотя мы его чуть поменяли. Мы разговаривали друг с другом. Так сложилось, мы не должны были проиграть ЦСКА. Впереди второй круг, хочется найти позитив. С ним и восстанавливаться проще. Это важно.
– Вы сейчас поняли, что происходит с травмами игроков?
– Пока нет. Травмы крестообразных связок у Окриашвили... он поставил так ногу, ничего не поделаешь. Еще Мартынович - это мышечная травма. Но сейчас их стало заметно меньше. И будет меньше, я это связываю с игрой 2 раза в неделю.
– Рассчитываете ли вы на Страндберга? Где он сейчас вообще?
– Он восстанавливается. У него были две тяжелые операции одна за другой. Мы его видим на базе каждый день. Когда вернется – чётко не могу сказать.
- Мы не забили ни одного гола в четырех играх - было непросто. Хотя из четырех команд, которым проиграли, 3 соперника - это первая тройка. Довольны, что в матче со «СКА-Хабаровск» забили вы играли. Есть ощущение, что дальше должно все пойти нормально. Мы закончили первый круг, мы в одном очке от лигочемпионской зоны. Стартовали неплохо, но если подвести такой итог, можно было не 4 подряд проиграть, а в семи играх добыть 2 победы, 3 ничьи, и все смотрелось бы не так тяжело.
Сегодняшняя игра показала, что серьезного кризиса не было. «Локомотив» показал в Питере, что это за команда, «Арсенал» показал с ЦСКА, что это за выезд в Тулу. Последние 4 игры были сложными, в те дни соперники оказались сильнее нас. Хотя в двух играх мы пропускали со стандарта, в двух - с рикошета. Первый гол много значит в таких матчах. И в этом матче тоже самое. Немного нервозный был у нас отрезок до гола, потом выправили ситуацию. Думаю, атака наша почувствовала уверенность. Все довольны, хочется говорить хорошее, потому что этот месяц мы жили тяжеловато.
- Прокомментируйте перемены в стартовом составе, появление Мамаева.
- Он появился, потому что тренировался хорошо, был в хорошем состоянии, в том числе психологически. Сыграл нормально, но он давно не играл. Тренировки игры – разные вещи. Будем надеяться, что в дальнейшем наберёт и будет отдавать голевые передачи. Каборе - игрок основного состава, потому вышел. Мы выбрали таких игроков, команда сыграла хорошо.
- Момент с пенальти в ваши ворота смотрели?
- Нет. Хочется говорить о хорошем. У нас было очень много негатива за месяц. Голы, победа должны нас расслабить.
- По итогам первого круга насколько далеки к тому, где планировали находиться к этому времени?
- Мы ни в какой позиции не планировали находиться. Мы стремимся играть в свой футбол, не отходить от него. 4 команды где-то по игрокам повыше нас уровнем. Где-то надо что-то поменять, но это вряд ли. Чтобы обыграть «Зенит» в Питере, нам надо владеть мячом 30 на 70 и уходить в контратаки. Но даже если мы захотим, у нас так не получится. Есть несколько открытых игр, остальные мы должны играть примерно как сегодня. Находимся там,где находимся, в нормальном положении.
- Что вы чувствуете после этого матча и предшествовавших ему требований вашей отставки?
- Я не знаю, кто это требовал, потому что опять 18 тысяч было на стадионе. После матча с «Анжи», например, я читал заголовок «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на 2 место» – 0 комментариев. Но все говорит о том, что болельщики "Краснодара" находятся не в этой помойке, а на стадионе. Мы играем для них, они нас поддерживают и в трудную минуту. А кто-то, может, сидит и ждет, когда мы проиграем, чтобы вылить свой негатив. Пускай занимается этим.
- Есть ли у вас в планах удивить ЦСКА, «Зенит» и так далее изменениями в вашей игре?
- Удивить можем только тем, что сядем в своей штрафной в 10 метрах от ворот всеми полевыми игроками и играть на контратаках. Но мы просто так не сможем, настолько привыкли к своей игре. Но нам надо доходить до того, чтобы мы выигрывали у этих команд благодаря своему футболу.
– Усиление будет?
– Мы пока об этом не думаем.У нас есть обойма, хорошая команда.
– Извините, но задам негативный вопрос. Работа журналиста - говорить о проблемах. Не кажется ли вам, что вы чересчур просто реабилитируете команду за 5 бездарных поражений после победы над командой уровня ФНЛ?
– Со «СКА-Хабаровск» все сыграли, кроме нас, до этого тура. Это игра с соперником, за которого дают 3 очка. Мы разбирали не кризис, а конкретные игры, и мы видели, что они были равные, совсем безобразных матчей у нас не было. Кубок – отдельная история. Мы пропустили со стандартов, очень сильно об этом задумались. В последних играх наладили. Два гола с рикошета. Это другие игры. Есть ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», и мы им проиграли. Можно проиграть «Зениту» дома. Наверное, можно. А можно и не проиграть. Понятно, был тяжелый период. У нас было 5 поражений в первом круге, и 4 попали один за одним. Я не чувствовал кризиса, не чувствовал, что ребята разбиты на какие-то группировки, что кто-то недоволен тренировочным процессом, хотя мы его чуть поменяли. Мы разговаривали друг с другом. Так сложилось, мы не должны были проиграть ЦСКА. Впереди второй круг, хочется найти позитив. С ним и восстанавливаться проще. Это важно.
– Вы сейчас поняли, что происходит с травмами игроков?
– Пока нет. Травмы крестообразных связок у Окриашвили... он поставил так ногу, ничего не поделаешь. Еще Мартынович - это мышечная травма. Но сейчас их стало заметно меньше. И будет меньше, я это связываю с игрой 2 раза в неделю.
– Рассчитываете ли вы на Страндберга? Где он сейчас вообще?
– Он восстанавливается. У него были две тяжелые операции одна за другой. Мы его видим на базе каждый день. Когда вернется – чётко не могу сказать.
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