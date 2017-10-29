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Криштиану Роналду могут дисквалифицировать за тычок в лицо сопернику

Форварда "Реала" Криштиану Роналду могут дисквалифицировать за нарушение в матче 10-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:2).

Португалец в борьбе ткнул в лицо хавбеку "Жироны" Пере Понсу, но арбитр оставил эпизод без внимания.

Теги: Роналду
Сегодня, 23:00
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 23:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хрень! Таких моментов, особенно на угловых, десятки за матч.
Регистрация: 23.11.2009
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