Опрос:

Новости партнеров

Александр Бубнов: Фарфан не боялся Месси, почему он должен бояться аргентинцев "Зенита"?

Известный эксперт Александр Бубнов дал оценку разгромной победе «Локомотива» над «Зенитом» - 3:0.

«Что произошло? (Смеется) «Локомотив» тактически переиграл «Зенит». Выстояли в первом тайме и использовали контратаки во втором. Они выдавили «Зенит» во фланги, которые питерцы не смогли полезно использовать. Вспоминается только один момент, когда Ригони попал в штангу в первом тайме. Хозяева не смогли вести игру через центр без Паредеса: ни Кузяев, ни Ерохин не справились с этими функциями. Все сваливалось во фланги, это было на руку «Локомотиву», который снимал почти весь верх.

Ничего не выиграл Дзюба. Думаю, Манчини мог выбрать другой вариант состава. Атака с Артемом Дзюбой – не самый мобильный вариант на игру, когда соперник закрывается. При таком сценарии нужна скорость, чтобы расшатать оборону, а «Зенит» играл медленно.

Во втором тайме центр поля «Локомотива» начал разжиматься, ловить соперника на контратаках. «Локомотив» не удивил в том смысле, что он играл так со всеми фаворитами. «Спартак», ЦСКА, теперь «Зенит» пострадали от контратак «Локомотива». Так же они действовали в Дании и Молдавии в Лиге Европы.

Семин нашел идеальное место для Фарфана в центре нападения и братьев Миранчуков, которые расположились под ним. Этот вариант полностью себя оправдал. Фарфан провел выдающийся матч – два забил и отдал на пустые ворота. Перед игрой его спросили: «Не боитесь «Зенита»? На что он ответил, что он и его сборная не боялись Месси, когда играли важнейший матч в квалификации ЧМ-2018. Почему он должен был бояться аргентинцев «Зенита»?

В этом матче проявились слабости «Зенита» в обороне. Скоростные игроки группы атаки «Локо» с дриблингом показали, что защитники «Зенита» не успевают подстраховывать и проигрывают один в один. Во втором тайме «Локомотив» переиграл «Зенит» по всем статьям. После первого гола хозяева выглядели обреченно.

Кузяев сцепился со Смольниковым, Мевля кричит на Лунева… Это говорит о том, что там есть проблемы в раздевалке. При этом надо отметить, что в эпизоде с первым голом Лунев ошибся. Он не успел перекрыть путь Фарфану и помешал Мевле. Думаю, что гола можно было бы избежать, если бы Андрей остался в воротах.

«Локомотив» выиграл первый круг – это серьезная заявка. Во-первых, «Зенит» не может победить в последних четырех турах. Не факт, что эта серия прервется в ближайшее время. Во-вторых, «Зениту» до паузы предстоит сложный матч со «Спартаком» в Москве. Если команда Семина сумеет удержать или увеличить отрыв от преследователей до зимней паузы, то перед весной они будут находиться в очень комфортной ситуации. Говорить о том, что «Локомотив» стал фаворитом в борьбе за чемпионство пока рано, но с точки зрения качества игры и состава они вполне тянут на главного фаворита РФПЛ.

Вторая часть сезона – короткая, всего 10 туров. Зимой вернутся Ари и Чорлука, клуб может выйти на трансферный рынок и усилиться. Они смогут проводить ротацию. С такой игрой у них могут быть неплохие шансы и в весенней стадии Лиги Европы. В матче с «Зенитом» «Локомотив» сделал серьезную заявку на Лигу чемпионов в следующем сезоне и имеет серьезные предпосылки, чтобы бороться за чемпионство», - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Зенит Локомотив
Сегодня, 23:13
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: ZeArt (Сегодня, 23:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поделом нашим.Второй год подряд одни и те же грабли.И такое чувство что лучше не будет.Слишком открыто мы играем и этим пользуются наши соперники.У нас все команды типа Локомотива играют исключительно от обороны.И это приносит результат.Пример тому кони.
Регистрация: 15.07.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.