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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: Фарфан не боялся Месси, почему он должен бояться аргентинцев "Зенита"?
Известный эксперт Александр Бубнов дал оценку разгромной победе «Локомотива» над «Зенитом» - 3:0.
«Что произошло? (Смеется) «Локомотив» тактически переиграл «Зенит». Выстояли в первом тайме и использовали контратаки во втором. Они выдавили «Зенит» во фланги, которые питерцы не смогли полезно использовать. Вспоминается только один момент, когда Ригони попал в штангу в первом тайме. Хозяева не смогли вести игру через центр без Паредеса: ни Кузяев, ни Ерохин не справились с этими функциями. Все сваливалось во фланги, это было на руку «Локомотиву», который снимал почти весь верх.
Ничего не выиграл Дзюба. Думаю, Манчини мог выбрать другой вариант состава. Атака с Артемом Дзюбой – не самый мобильный вариант на игру, когда соперник закрывается. При таком сценарии нужна скорость, чтобы расшатать оборону, а «Зенит» играл медленно.
Во втором тайме центр поля «Локомотива» начал разжиматься, ловить соперника на контратаках. «Локомотив» не удивил в том смысле, что он играл так со всеми фаворитами. «Спартак», ЦСКА, теперь «Зенит» пострадали от контратак «Локомотива». Так же они действовали в Дании и Молдавии в Лиге Европы.
Семин нашел идеальное место для Фарфана в центре нападения и братьев Миранчуков, которые расположились под ним. Этот вариант полностью себя оправдал. Фарфан провел выдающийся матч – два забил и отдал на пустые ворота. Перед игрой его спросили: «Не боитесь «Зенита»? На что он ответил, что он и его сборная не боялись Месси, когда играли важнейший матч в квалификации ЧМ-2018. Почему он должен был бояться аргентинцев «Зенита»?
В этом матче проявились слабости «Зенита» в обороне. Скоростные игроки группы атаки «Локо» с дриблингом показали, что защитники «Зенита» не успевают подстраховывать и проигрывают один в один. Во втором тайме «Локомотив» переиграл «Зенит» по всем статьям. После первого гола хозяева выглядели обреченно.
Кузяев сцепился со Смольниковым, Мевля кричит на Лунева… Это говорит о том, что там есть проблемы в раздевалке. При этом надо отметить, что в эпизоде с первым голом Лунев ошибся. Он не успел перекрыть путь Фарфану и помешал Мевле. Думаю, что гола можно было бы избежать, если бы Андрей остался в воротах.
«Локомотив» выиграл первый круг – это серьезная заявка. Во-первых, «Зенит» не может победить в последних четырех турах. Не факт, что эта серия прервется в ближайшее время. Во-вторых, «Зениту» до паузы предстоит сложный матч со «Спартаком» в Москве. Если команда Семина сумеет удержать или увеличить отрыв от преследователей до зимней паузы, то перед весной они будут находиться в очень комфортной ситуации. Говорить о том, что «Локомотив» стал фаворитом в борьбе за чемпионство пока рано, но с точки зрения качества игры и состава они вполне тянут на главного фаворита РФПЛ.
Вторая часть сезона – короткая, всего 10 туров. Зимой вернутся Ари и Чорлука, клуб может выйти на трансферный рынок и усилиться. Они смогут проводить ротацию. С такой игрой у них могут быть неплохие шансы и в весенней стадии Лиги Европы. В матче с «Зенитом» «Локомотив» сделал серьезную заявку на Лигу чемпионов в следующем сезоне и имеет серьезные предпосылки, чтобы бороться за чемпионство», - передает слова Бубнова Sportbox.
«Что произошло? (Смеется) «Локомотив» тактически переиграл «Зенит». Выстояли в первом тайме и использовали контратаки во втором. Они выдавили «Зенит» во фланги, которые питерцы не смогли полезно использовать. Вспоминается только один момент, когда Ригони попал в штангу в первом тайме. Хозяева не смогли вести игру через центр без Паредеса: ни Кузяев, ни Ерохин не справились с этими функциями. Все сваливалось во фланги, это было на руку «Локомотиву», который снимал почти весь верх.
Ничего не выиграл Дзюба. Думаю, Манчини мог выбрать другой вариант состава. Атака с Артемом Дзюбой – не самый мобильный вариант на игру, когда соперник закрывается. При таком сценарии нужна скорость, чтобы расшатать оборону, а «Зенит» играл медленно.
Во втором тайме центр поля «Локомотива» начал разжиматься, ловить соперника на контратаках. «Локомотив» не удивил в том смысле, что он играл так со всеми фаворитами. «Спартак», ЦСКА, теперь «Зенит» пострадали от контратак «Локомотива». Так же они действовали в Дании и Молдавии в Лиге Европы.
Семин нашел идеальное место для Фарфана в центре нападения и братьев Миранчуков, которые расположились под ним. Этот вариант полностью себя оправдал. Фарфан провел выдающийся матч – два забил и отдал на пустые ворота. Перед игрой его спросили: «Не боитесь «Зенита»? На что он ответил, что он и его сборная не боялись Месси, когда играли важнейший матч в квалификации ЧМ-2018. Почему он должен был бояться аргентинцев «Зенита»?
В этом матче проявились слабости «Зенита» в обороне. Скоростные игроки группы атаки «Локо» с дриблингом показали, что защитники «Зенита» не успевают подстраховывать и проигрывают один в один. Во втором тайме «Локомотив» переиграл «Зенит» по всем статьям. После первого гола хозяева выглядели обреченно.
Кузяев сцепился со Смольниковым, Мевля кричит на Лунева… Это говорит о том, что там есть проблемы в раздевалке. При этом надо отметить, что в эпизоде с первым голом Лунев ошибся. Он не успел перекрыть путь Фарфану и помешал Мевле. Думаю, что гола можно было бы избежать, если бы Андрей остался в воротах.
«Локомотив» выиграл первый круг – это серьезная заявка. Во-первых, «Зенит» не может победить в последних четырех турах. Не факт, что эта серия прервется в ближайшее время. Во-вторых, «Зениту» до паузы предстоит сложный матч со «Спартаком» в Москве. Если команда Семина сумеет удержать или увеличить отрыв от преследователей до зимней паузы, то перед весной они будут находиться в очень комфортной ситуации. Говорить о том, что «Локомотив» стал фаворитом в борьбе за чемпионство пока рано, но с точки зрения качества игры и состава они вполне тянут на главного фаворита РФПЛ.
Вторая часть сезона – короткая, всего 10 туров. Зимой вернутся Ари и Чорлука, клуб может выйти на трансферный рынок и усилиться. Они смогут проводить ротацию. С такой игрой у них могут быть неплохие шансы и в весенней стадии Лиги Европы. В матче с «Зенитом» «Локомотив» сделал серьезную заявку на Лигу чемпионов в следующем сезоне и имеет серьезные предпосылки, чтобы бороться за чемпионство», - передает слова Бубнова Sportbox.
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