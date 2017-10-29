Мануэл Фернандеш: наши главные призовые – это радость команды и болельщиков

Хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш ответил на вопросы после гостевой игры с "Зенитом" (3:0).– В первом тайме "Зенит" опасно атаковал, использовал высокий прессинг, и нам было сложно выходить из обороны. Но во второй половине мы стали лучше располагаться на поле и начали создавать голевые моменты.– Хорошие, но нам над многим нужно еще работать. Впереди половина чемпионата. Сейчас будем готовиться к следующей игре в Лиге Европы и надеяться, что сохраним победный ритм.– В настоящий момент мы об этом не думаем. В начале сезона главной задачей было оказаться в топ-5. Пока мы ее выполняем и не беспокоимся об остальном.– Поздравил с победой и сказал, что пора думать о следующем матче, ведь этот уже остался в прошлом.– Понятия не имею, даже не думал об этом. Наши главные призовые – это радость команды и болельщиков. Постараемся продлить этот радостный момент.