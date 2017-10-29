Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин: основания для чемпионства есть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги после разгромной победы над «Зенитом» (3:0).

- Мы счастливы. В последний раз «Локомотив» побеждал «Зенит» в Петербурге в чемпионском 2004-м. Возможно, это даже символично. Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. Хозяева поля создали много моментов, но выручал Гилерме, спасали защитники. А второй тайм был уже наш. Могу только поблагодарить ребят за то, что выполнили задание, над которым мы много работали. Спасибо за самоотдачу. Все молодцы!

- Что сказали в перерыве?

- Ничего особенного. Чисто футбольные моменты. Немного скорректировали игру.

- «Локомотив» может стать чемпионом?

- Я верю каждому футболисту в своей команде. Учитывая, как они работают на тренировках и относятся к делу, основания для этого есть.

- Ожидали, что у «Зенита» выйдет Дзюба?

- Один футболист не играет большой роли. Но мы предполагали, что Дзюба сыграет. «Зенит» больше всех в чемпионате навешивает, поэтому кто-то должен бороться за верховые мячи. Но в сегодняшнем матче мы справились с подачами «Зенита». Это один из моментов, на который обращали особое внимание.

- В первом тайме вы активно жестикулировали и часто обращались к судьям. Есть претензии к ним?

- Это эмоции. Без эмоций нет футбола. Команда играет с душой, футболисты получают удовольствие. Именно эмоции позволяют двигаться вперед. Так же и у тренеров. Я уже не вспомню, что говорил арбитрам.

- Скоро вновь наступит перерыв в чемпионате. Как не растерять набранный ход?

- Это большая проблема, и не только для нас. Тому же Фарфану предстоят сложные перелеты в Перу и Новую Зеландию, потом обратно в Россию. Рецепт только один - нужно работать.

ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 23:40
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо. Самоуспокоенность великая вещь! Пусть побольше говоря о чемпионстве. Бомжи уже договорились...
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
началось... smile smile
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А вот это Палыч зря. Фортуна не любит громких слов.
Только фарт помог в моменте с Ригони, когда тот попал в штангу.
Уже в ближайших матчах надо будет заплатить налог
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.