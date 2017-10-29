Юрий Семин: основания для чемпионства есть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги после разгромной победы над «Зенитом» (3:0).- Мы счастливы. В последний раз «Локомотив» побеждал «Зенит» в Петербурге в чемпионском 2004-м. Возможно, это даже символично. Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. Хозяева поля создали много моментов, но выручал Гилерме, спасали защитники. А второй тайм был уже наш. Могу только поблагодарить ребят за то, что выполнили задание, над которым мы много работали. Спасибо за самоотдачу. Все молодцы!- Ничего особенного. Чисто футбольные моменты. Немного скорректировали игру.- Я верю каждому футболисту в своей команде. Учитывая, как они работают на тренировках и относятся к делу, основания для этого есть.- Один футболист не играет большой роли. Но мы предполагали, что Дзюба сыграет. «Зенит» больше всех в чемпионате навешивает, поэтому кто-то должен бороться за верховые мячи. Но в сегодняшнем матче мы справились с подачами «Зенита». Это один из моментов, на который обращали особое внимание.- Это эмоции. Без эмоций нет футбола. Команда играет с душой, футболисты получают удовольствие. Именно эмоции позволяют двигаться вперед. Так же и у тренеров. Я уже не вспомню, что говорил арбитрам.- Это большая проблема, и не только для нас. Тому же Фарфану предстоят сложные перелеты в Перу и Новую Зеландию, потом обратно в Россию. Рецепт только один - нужно работать.