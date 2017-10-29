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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин: основания для чемпионства есть
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги после разгромной победы над «Зенитом» (3:0).
- Мы счастливы. В последний раз «Локомотив» побеждал «Зенит» в Петербурге в чемпионском 2004-м. Возможно, это даже символично. Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. Хозяева поля создали много моментов, но выручал Гилерме, спасали защитники. А второй тайм был уже наш. Могу только поблагодарить ребят за то, что выполнили задание, над которым мы много работали. Спасибо за самоотдачу. Все молодцы!
- Что сказали в перерыве?
- Ничего особенного. Чисто футбольные моменты. Немного скорректировали игру.
- «Локомотив» может стать чемпионом?
- Я верю каждому футболисту в своей команде. Учитывая, как они работают на тренировках и относятся к делу, основания для этого есть.
- Ожидали, что у «Зенита» выйдет Дзюба?
- Один футболист не играет большой роли. Но мы предполагали, что Дзюба сыграет. «Зенит» больше всех в чемпионате навешивает, поэтому кто-то должен бороться за верховые мячи. Но в сегодняшнем матче мы справились с подачами «Зенита». Это один из моментов, на который обращали особое внимание.
- В первом тайме вы активно жестикулировали и часто обращались к судьям. Есть претензии к ним?
- Это эмоции. Без эмоций нет футбола. Команда играет с душой, футболисты получают удовольствие. Именно эмоции позволяют двигаться вперед. Так же и у тренеров. Я уже не вспомню, что говорил арбитрам.
- Скоро вновь наступит перерыв в чемпионате. Как не растерять набранный ход?
- Это большая проблема, и не только для нас. Тому же Фарфану предстоят сложные перелеты в Перу и Новую Зеландию, потом обратно в Россию. Рецепт только один - нужно работать.
ФК "Локомотив"
- Мы счастливы. В последний раз «Локомотив» побеждал «Зенит» в Петербурге в чемпионском 2004-м. Возможно, это даже символично. Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. Хозяева поля создали много моментов, но выручал Гилерме, спасали защитники. А второй тайм был уже наш. Могу только поблагодарить ребят за то, что выполнили задание, над которым мы много работали. Спасибо за самоотдачу. Все молодцы!
- Что сказали в перерыве?
- Ничего особенного. Чисто футбольные моменты. Немного скорректировали игру.
- «Локомотив» может стать чемпионом?
- Я верю каждому футболисту в своей команде. Учитывая, как они работают на тренировках и относятся к делу, основания для этого есть.
- Ожидали, что у «Зенита» выйдет Дзюба?
- Один футболист не играет большой роли. Но мы предполагали, что Дзюба сыграет. «Зенит» больше всех в чемпионате навешивает, поэтому кто-то должен бороться за верховые мячи. Но в сегодняшнем матче мы справились с подачами «Зенита». Это один из моментов, на который обращали особое внимание.
- В первом тайме вы активно жестикулировали и часто обращались к судьям. Есть претензии к ним?
- Это эмоции. Без эмоций нет футбола. Команда играет с душой, футболисты получают удовольствие. Именно эмоции позволяют двигаться вперед. Так же и у тренеров. Я уже не вспомню, что говорил арбитрам.
- Скоро вновь наступит перерыв в чемпионате. Как не растерять набранный ход?
- Это большая проблема, и не только для нас. Тому же Фарфану предстоят сложные перелеты в Перу и Новую Зеландию, потом обратно в Россию. Рецепт только один - нужно работать.
ФК "Локомотив"
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