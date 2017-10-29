СМИ: Неймар жалеет, что покинул "Барселону" и перешел в "ПСЖ" (фото)

As? eran nuestros dias, yo contando las noticias ?? @leomessi @luissuarez9 me alegro verlos hermanos A post shared by Nj ?? ? neymarjr (@neymarjr) on Oct 29, 2017 at 7:19am PDT

Нападающий "ПСЖ" Неймар жалеет, что покинул "Барселону" и перешел во французский клуб, передает Mundo Deportivo.Сообщается, что бразилец никак не может адаптироваться к жизни в Париже, а также недоволен методами главного тренера команды Унаи Эмери.Ранее Неймар побывал в расположении "Барселоны" и опубликовал в Инстаграме фото с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.