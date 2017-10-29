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СМИ: Неймар жалеет, что покинул "Барселону" и перешел в "ПСЖ" (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар жалеет, что покинул "Барселону" и перешел во французский клуб, передает Mundo Deportivo.

Сообщается, что бразилец никак не может адаптироваться к жизни в Париже, а также недоволен методами главного тренера команды Унаи Эмери.

Ранее Неймар побывал в расположении "Барселоны" и опубликовал в Инстаграме фото с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

As? eran nuestros dias, yo contando las noticias ?? @leomessi @luissuarez9 me alegro verlos hermanos

A post shared by Nj ?? ? neymarjr (@neymarjr) on

Теги: Неймар Барселона ПСЖ
Сегодня, 07:29
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
А полученные денежки как-то "скрашивают" ностальгию, наверное.
Регистрация: 20.03.2014
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