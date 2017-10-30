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"Локомотив" пошутил над "Зенитом", применив его хэштег #ГородПобедителей

"Локомотива" вернулись в Москву после выезда в Санкт-Петербург, где был повержен "Зенит" (3:0) в матче премьер-лиги.

"Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, Город Победителей", – гласит запись в твиттере столичного клуба.

Хэштегом #ГородПобедителей пресс-служба "Зенита" обычно обозначает Санкт-Петербург.

Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 07:38
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(0)
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Что-то уж чересчур много шума этому уделяется

это не шум...это Аплодисменты для ЛОКО..

уши мой...баклан.
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Что-то уж чересчур много шума этому уделяется

Привет титям ДО матча.
Один раз уже обломали зубы об тульские пряники.
Нет, плять решили еще раз выепнуться ДО матча?
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 07:50) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: acuk
Что-то уж чересчур много шума этому уделяется

Шума и хамства было много перед матчем, со стороны Зенита


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 07:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то уж чересчур много шума этому уделяется
Регистрация: 30.07.2009
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