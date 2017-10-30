"Локомотив" пошутил над "Зенитом", применив его хэштег #ГородПобедителей

"Локомотива" вернулись в Москву после выезда в Санкт-Петербург, где был повержен "Зенит" (3:0) в матче премьер-лиги."Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, Город Победителей", – гласит запись в твиттере столичного клуба.Хэштегом #ГородПобедителей пресс-служба "Зенита" обычно обозначает Санкт-Петербург.