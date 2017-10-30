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Алексей Миранчук: эйфории у нас нет, мы еще ничего не сделали

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о победе над "Зенитом" (3:0) в гостевом матче РФПЛ.

- Эмоции положительные. Все очень рады. Спасибо за поддержку нашим болельщикам. Продолжаем работать дальше. Мы еще ничего не сделали. Закончилась только первая половина чемпионата. Впереди много работы. У нас нет эйфории после победы на "Зенитом".

- Что говорил Сёмин в раздевалке?

- Подкорректировал некоторые моменты в игре. Ничего особенного.

- Переломили ход игры из-за характера?

- Мы и в первом тайме играли неплохо, но во втором забили, и дальше все пошло.

- Ты забил гол, сделал результативную передачу. Следишь за своей статистикой?

- Специально нет, но я в курсе. Слышу, что говорят и пишут.

- Впереди матч Лиги Европы и дерби с ЦСКА. Теперь будет легче?

- С позитивными эмоциями всегда легче. Будем серьезно готовиться. И еще раз спасибо болельщикам за поддержку.

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 07:51
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