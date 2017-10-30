Алексей Миранчук: эйфории у нас нет, мы еще ничего не сделали

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о победе над "Зенитом" (3:0) в гостевом матче РФПЛ.- Эмоции положительные. Все очень рады. Спасибо за поддержку нашим болельщикам. Продолжаем работать дальше. Мы еще ничего не сделали. Закончилась только первая половина чемпионата. Впереди много работы. У нас нет эйфории после победы на "Зенитом".- Подкорректировал некоторые моменты в игре. Ничего особенного.- Мы и в первом тайме играли неплохо, но во втором забили, и дальше все пошло.- Специально нет, но я в курсе. Слышу, что говорят и пишут.- С позитивными эмоциями всегда легче. Будем серьезно готовиться. И еще раз спасибо болельщикам за поддержку.