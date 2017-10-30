Опрос:

Новости партнеров

Илья Геркус: зимой приобретать никого не планируем, "Локо" хорошо укомплектован

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Зенитом" (3:0) в матче премьер-лиги ответил на вопрос о том, будут ли приобретаться новички в зимнее трансферное окно или команда будет рассчитывать на собственные силы.

"Пока мы не задумываемся об этом, нас все устраивает. Все возможно, но, скорее, второе. Если не случатся какие-то форс-мажорные истории.

Мы не забываем, что у нас два игрока на подходе (Ведран Чорлука и Ари). Плюс у нас есть перспективная молодежь, так что, по большому счету, мы сейчас хорошо укомплектованы", – передает слова Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 07:55
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 08:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Г-н Геркус - лучший друг и союзник соперников Локо. Они должны проставиться!
Регистрация: 30.11.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.