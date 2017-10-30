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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эмануэль Маммана: мы проспали голы "Локомотива", а проснуться не смогли
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана дал свою оценку поражению от "Локомотива" (0:3) в матче премьер-лиги.
– Это грустный момент для нас. "Локомотив" создал меньше моментов, но использовал все свои шансы, а мы не выжали из своих возможностей ничего.
– Что произошло с командой?
– Мы не ожидали столь жесткой игры. У "Локомотива" хорошая команда. Они забили первыми, раньше нас. Мы проспали голы "Локомотива", а проснуться так и не смогли.
– Два тайма получились разными. Вам не хватило сил на вторую половину?
– Первый тайм мы провели намного лучше, чем второй. И "Локомотив" в первом тайме атаковал не так много, почти не создавал возможностей. Но показал отличную реализацию, – передает слова аргентинца "Спорт день за днем".
– Это грустный момент для нас. "Локомотив" создал меньше моментов, но использовал все свои шансы, а мы не выжали из своих возможностей ничего.
– Что произошло с командой?
– Мы не ожидали столь жесткой игры. У "Локомотива" хорошая команда. Они забили первыми, раньше нас. Мы проспали голы "Локомотива", а проснуться так и не смогли.
– Два тайма получились разными. Вам не хватило сил на вторую половину?
– Первый тайм мы провели намного лучше, чем второй. И "Локомотив" в первом тайме атаковал не так много, почти не создавал возможностей. Но показал отличную реализацию, – передает слова аргентинца "Спорт день за днем".
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