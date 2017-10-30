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Эмануэль Маммана: мы проспали голы "Локомотива", а проснуться не смогли

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана дал свою оценку поражению от "Локомотива" (0:3) в матче премьер-лиги.

– Это грустный момент для нас. "Локомотив" создал меньше моментов, но использовал все свои шансы, а мы не выжали из своих возможностей ничего.

– Что произошло с командой?

– Мы не ожидали столь жесткой игры. У "Локомотива" хорошая команда. Они забили первыми, раньше нас. Мы проспали голы "Локомотива", а проснуться так и не смогли.

– Два тайма получились разными. Вам не хватило сил на вторую половину?

– Первый тайм мы провели намного лучше, чем второй. И "Локомотив" в первом тайме атаковал не так много, почти не создавал возможностей. Но показал отличную реализацию, – передает слова аргентинца "Спорт день за днем".
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 07:58
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№1 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 08:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
меньше жрать водяру надо тогда и просыпать голы не будете
Регистрация: 1.04.2013
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