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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тарас Михалик: Джефф, конечно, красавец! И сам здорово забил и не пожадничал
Защитник "Локомотива" Тарас Михалик рассказал, какой из трех голов его команды в ворота "Зенита" ему больше всего понравился и похвалил Джефферсона Фарфана.
"Главное - три очка. Красивые или корявые голы - какая разница? Главное - забили. Но Джефф, конечно, красавец! И первый здорово забил, и второй.
Обсуждали, что он не пожадничал в эпизоде с третьим голом и выкатил мяч Лёхе Миранчуку на пустые ворота. Ну красавчик же, нет что ли?" - передает слова Михалика "Чемпионат".
"Главное - три очка. Красивые или корявые голы - какая разница? Главное - забили. Но Джефф, конечно, красавец! И первый здорово забил, и второй.
Обсуждали, что он не пожадничал в эпизоде с третьим голом и выкатил мяч Лёхе Миранчуку на пустые ворота. Ну красавчик же, нет что ли?" - передает слова Михалика "Чемпионат".
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