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Тарас Михалик: Джефф, конечно, красавец! И сам здорово забил и не пожадничал

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик рассказал, какой из трех голов его команды в ворота "Зенита" ему больше всего понравился и похвалил Джефферсона Фарфана.

"Главное - три очка. Красивые или корявые голы - какая разница? Главное - забили. Но Джефф, конечно, красавец! И первый здорово забил, и второй.

Обсуждали, что он не пожадничал в эпизоде с третьим голом и выкатил мяч Лёхе Миранчуку на пустые ворота. Ну красавчик же, нет что ли?" - передает слова Михалика "Чемпионат".
Теги: Михалик Локомотив Фарфан
Сегодня, 08:42
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 08:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Соглашусь с Михаликом - почти любой нап полез бы хет-трик оформлять. а тут зряче прям на левую ногу... и так чтоб защитник не у дел остался. Одно слово - красава!
Регистрация: 3.06.2014
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