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Витиньо: мы обыграли "Бенфику" на выезде, почему бы не сделать то же и с "Базелем"

Форвард ЦСКА Витиньо высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с швейцарским "Базелем".

"Мы обыграли на выезде "Бенфику". Почему бы не добиться победы еще и на поле "Базеля"? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи.

Если вспомнить первый матч с "Базелем", мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход игры. Переместили ее на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать. Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума.

"Базель", вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных", – приводит слова Витиньо Bobsoccer.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 09:33
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