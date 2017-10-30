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Михаил Лысов: раньше был форвардом, но Семин видит меня левым защитником

Защитник "Локомотива" Михаил Лысов признался, что допустил много ошибок в победном матче с "Зенитом" (3:0).

"Я очень рад, что получилось пробиться в первую команду. Семин решает куда меня ставить, и я принимаю это как профессионал. Раньше играл на позиции форварда, но Юрий Павлович видит меня левым защитником.

Когда впервые поехал на сборы с первой командой, Семин поставил меня на эту позицию. Не мне решать, где мне лучше играть, и все равно, в какой схеме - с тремя или четырьмя защитниками.

В матче с "Зенитом" я допустил много ошибок, надо их исправлять. Но я очень рад, что Юрий Павлович доверяет мне место в основе", - цитирует Лысова "Чемпионат".
Теги: Лысов Локомотив
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
похож на молодого Анюкова, только кажется мощнее
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:14) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Очень работоспособный парень. В защите конечно пока еще слабовато, но отрабатывает что надо.


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