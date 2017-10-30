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Федор Смолов и Андреас Гранквист установили рекорды в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, оформивший дубль в ворота СКА, достиг рекорда "быков" по забитым мячам, передает пресс-служба клуба.

В активе 27-летнего форварда 55 голов, что является рекордом клуба. По системе "гол+пас" Смолов занимает второе место – 68 баллов (55+13), уступая только Жоаозинью.

Защитник команды Андреас Гранквист вышел на 1-е место в клубе по суммарному количеству проведённых на поле минут (14 863), обойдя по этому показателю Жоаозинью.
Теги: Смолов Краснодар Гранквист
Сегодня, 10:23
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