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ЦСКА вылетел в Швейцарию на игру с "Базелем"

Футболисты московского ЦСКА отправились на выездную встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем", сообщает "Чемпионат".

Матч состоится завтра, 31 октября, в Швейцарии. Начало - в 22:45 по московскому времени.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:25
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