ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:44
Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини (28)
Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини (28)
09:56
Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев (3)
Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев (3)
Вчера, 23:40
Юрий Семин: основания для чемпионства есть (11)
Юрий Семин: основания для чемпионства есть (11)
Вчера, 23:32
Роберто Манчини: это не трагедия, в следующем туре можем вернуться на первое место (13)
Роберто Манчини: это не трагедия, в следующем туре можем вернуться на первое место (13)
Вчера, 23:24
Андрей Лунев: я просчитался по-жесткому и подвел команду (22)
Андрей Лунев: я просчитался по-жесткому и подвел команду (22)
Вчера, 23:13
Александр Бубнов: Фарфан не боялся Месси, почему он должен бояться аргентинцев "Зенита"? (6)
Александр Бубнов: Фарфан не боялся Месси, почему он должен бояться аргентинцев "Зенита"? (6)
Вчера, 22:47
Маурисио Перейра: езжу на "Солярисе"? Это нормально. "Порш Кайен" никогда себе не куплю (видео) (13)
Маурисио Перейра: езжу на "Солярисе"? Это нормально. "Порш Кайен" никогда себе не куплю (видео) (13)
Вчера, 22:12
Алексей Поддубский: во 2-м тайме выровняли положение, но обидный пенальти свёл всё на нет
Алексей Поддубский: во 2-м тайме выровняли положение, но обидный пенальти свёл всё на нет
Вчера, 22:01
Жоаозиньо: российский чемпионат похож на английский по непредсказуемости и трудности (видео) (3)
Жоаозиньо: российский чемпионат похож на английский по непредсказуемости и трудности (видео) (3)
Вчера, 21:43
Фёдор Смолов: думаю, мы вернули уверенность (видео) (5)
Фёдор Смолов: думаю, мы вернули уверенность (видео) (5)
Вчера, 21:32
"Локомотив" о погоде: Черкизово +3, Санкт-Петербург -3 (12)
"Локомотив" о погоде: Черкизово +3, Санкт-Петербург -3 (12)
Вчера, 20:59
Они возвращаются? «Краснодар» разнёс «СКА-Хабаровск» (3)
Они возвращаются? «Краснодар» разнёс «СКА-Хабаровск» (3)
Вчера, 20:58
Дух Мартина Палермо в Тюмени. Обзор 20-го тура ФНЛ
Дух Мартина Палермо в Тюмени. Обзор 20-го тура ФНЛ
Вчера, 20:57
Евгений Кафельников: как дела на баклан-арене? (71)
Евгений Кафельников: как дела на баклан-арене? (71)
Вчера, 20:51
"Краснодар" прорвало в матче со "СКА-Хабаровском" (19)
"Краснодар" прорвало в матче со "СКА-Хабаровском" (19)
ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой
Международная федерация футбола может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой, передает Sportbox со ссылкой на This day.
Турнир планируется проводить в течение всего года. Команды будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА. Мировая лига будет похожа на Лигу наций УЕФА.
Создание Мировой лиги обусловлено тем, что товарищеские матчи национальных команд становятся все менее популярными. Проведение первого розыгрыша Мировой лиги запланировано на 2019 год.
Турнир планируется проводить в течение всего года. Команды будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА. Мировая лига будет похожа на Лигу наций УЕФА.
Создание Мировой лиги обусловлено тем, что товарищеские матчи национальных команд становятся все менее популярными. Проведение первого розыгрыша Мировой лиги запланировано на 2019 год.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.