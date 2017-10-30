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ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой

Международная федерация футбола может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой, передает Sportbox со ссылкой на This day.

Турнир планируется проводить в течение всего года. Команды будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА. Мировая лига будет похожа на Лигу наций УЕФА.

Создание Мировой лиги обусловлено тем, что товарищеские матчи национальных команд становятся все менее популярными. Проведение первого розыгрыша Мировой лиги запланировано на 2019 год.
Сегодня, 11:37
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Реал»
Вот это новость, которой уже примерно полгода unamused
Регистрация: 31.03.2015
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