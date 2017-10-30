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Билеты на матч "Краснодар" - "Спартак" будут стоить от 400 рублей

"Краснодар" объявил о начале продаж билетов на игру 17-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Встреча состоится 18 ноября.

Самые дешевые билеты будут стоить 400 рублей, а самые дорогие на VIP-места - 5 тысяч рублей.

"В случае обнаружения попытки перепродажи билетов они будут аннулированы", - говорится на сайте краснодарского клуба.
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:49) #
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Норм они систему продажи билетов замутили.
Только а кассах , один билет в одни руки и по предъявлению удостоверения личности.
Боятся повторения весенней картины , когда минимум полстадио за Спартак болели?!)
Регистрация: 21.12.2016
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