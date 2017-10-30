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Тимур Жамалетдинов: когда забил в ворота "Бенфики", думаю, многие мне завидовали

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал об эмоциях после забитого гола в гостевом матче Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).

"Когда выходил на замену, эмоции, конечно, зашкаливали. Шикарный стадион, первый тур, много зрителей. Тем более играли в гостях. На тот момент счёт был ничейный, так что хотелось тогда проявить себя как можно ярче, одержать победу.

Участие в Лиге чемпионов - мечта каждого футболиста в мире. Мне кажется, когда большинство игроков переходит в топ-клубы, у них на первом месте стоит именно участие в Лиге чемпионов. Возможность оставить яркий след.

Что касается эмоций, когда после удара мяч влетел в сетку, - у меня никогда такого не было. На самом деле в том моменте сначала подумал, что было "вне игры", но успел посмотреть на бокового. Увидел, что тот бежит к центру, то есть гол засчитан. Эмоции захлестывали. Какие-то мгновенья даже не верил, что это действительно произошло, а затем понял, что забил в первой же игре. Думаю, многие тогда мне завидовали.

После игры взял телефон в руки, и тот разрывался от сообщений - от родных, от близких, от друзей. Все поздравляли, хвалили, были очень рады", - цитирует нападающего официальный сайт УЕФА.
Теги: Жамалетдинов ЦСКА
Сегодня, 12:29
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