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Молодежка "Рубина" на выезде разгромила "Уфу"

"Уфа" проиграла "Рубину" в матче первенства России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 15 тур

"Уфа" - "Рубин" - 1:4

Голы: Макеев, 6, Ахметов, 17, 22, Голдобин, 27, Ахметов, 49

Теги: Рубин Уфа
Сегодня, 12:57
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