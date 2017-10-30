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Встречу "Севилья" - "Спартак" рассудят португальцы

Главным арбитром матча Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" назначен Артур Диаш из Португалии.

Помощники - Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты рефери – Тьягу Мартинш, Жоау Пиньейру. Четвертый судья – Бруну Родригеш.

Напомним, игра состоится 1 ноября. Начало - в 22.45 мск.

УЕФА
Теги: Спартак
Сегодня, 13:55
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