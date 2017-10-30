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Владислав Радимов: никакой трагедии нет, "Зенит" показывает хороший футбол

Ветеран "Зенита" Владислав Радимов высказал свои мысли после матча петербургской команды с "Локомотивом" (0:3) в рамках премьер-лиги.

"Первый тайм точно остался за "Зенитом". Единственное, чего не хватило, - это гола. Если бы "Зенит" первым забил, то не проиграл бы точно. А то и развил бы успех.

Что касается второго тайма, то Сёмин перестроил игру. Поскольку "Зенит" очень здорово атаковал через фланги (оттуда шла основная острота), то "Локомотив" усилил внимание к флангам. Поэтому у "Зенита" моментов во втором тайме стало мало: один случился после ошибки гостей на фланге, еще один - после индивидуальных действий Кокорина. Все остальные угрозы на флангах футболисты "Локомотива" свели на нет.

Трагедии никакой точно нет. Быть взволнованным поражением - это другое. Понятно, что "Локомотив" провёл матч здорово на контратаках и забил три мяча. Если посмотреть только на результат, то можно сказать, что он катастрофический. Если оценивать по тому, как развивалась игра, то "Зенит" показал хороший футбол, особенно в первом тайме.

Трагедии действительно никакой нет, впереди ещё половина чемпионата, но встревожиться надо, потому что теперь "Зениту" придется догонять. Три очка в пользу "Локомотива", при этом, я так понимаю, что три мяча на выезде отыграть у "Локомотива" в личной встрече едва ли удастся. Значит, надо будет четыре очка во втором круге отыгрывать.

Но никакой трагедии: "Зенит" действительно показывает хороший футбол. Просто хочется, чтобы додавливали соперников, тогда всё будет замечательно. Ну и удача не помешала бы", - цитирует Радимова "Спорт уик-энд".
Теги: Радимов Зенит
Сегодня, 14:55
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