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"Анжи" переиграл "Ахмат" в молодежном чемпионате

В матче 15-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" дома проиграл "Анжи" .

Молодежное первенство. 15 тур

"Ахмат" - "Анжи" - 0:1

Голы: Агаларов, 23

"Ахмат": Умаев, Магамаев, Адамов, Осмаев, Адамов, Исмаилов, Абдурахманов, Хусаинов, Хубулов, Кадыров, Умаев

"Анжи": Репин, Исаев, Ханмурзаев. Саидов, Керимов, Магомедов, Паном, Темуков, Муртузалиев, Юсупов, Агаларов
Теги: Анжи Ахмат
Сегодня, 14:59
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