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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Состав сборной России: Зобнин вернулся, Денисова нет
Тренерский штаб сборной России назвал игроков, вызванных на товарищеские матчи с национальными командами Испании и Аргентины.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);
Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург);
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив» Москва), Антон Швец («Терек» Грозный);
Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).
РФС
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);
Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург);
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив» Москва), Антон Швец («Терек» Грозный);
Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).
РФС
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