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Состав сборной России: Зобнин вернулся, Денисова нет

Тренерский штаб сборной России назвал игроков, вызванных на товарищеские матчи с национальными командами Испании и Аргентины.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург);

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив» Москва), Антон Швец («Терек» Грозный);

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:23
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18
(7)
№18 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: капля никотина
Cука! Не трожьте Зобнина!!!! Совсем уже ополоумели???

Cука ! это же "Спартак"
а,где Сука! от ЦСКА,чтоб не трогали Дзагоева.а,от Локо" Сука!почему не тронули(тронуть не в том смысле)Денисова.
Регистрация: 17.03.2008
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:42) #
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online

Cука! Не трожьте Зобнина!!!! Совсем уже ополоумели???
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный ход если играть не будет.Нужно Зобнина уже на пару минут с Уфой выпустить я думаю в концовке и до конца сезона на замену на пару минут.Играть за сборную ни в коем случае пока нельзя,а то рецидив еще схватит(как Кечинов)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№15 Написал: термекс (Сегодня, 16:31) #
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online

Цитата: Гастэряну
кауказец окончательно похоронит сборную. столько травмированных и лавочников никогда в сборную не вызывали.


sob п1здец пля,кто только не хоронил сборную, и Россияне,и Голландцы и Итальянец, вот теперь пля не как не Россиянин а,именно кавказец, происхождение в таких случаях обязательно надо упомянуть,так грустнее joy joy


: а,так все ОК,все мысли не о товарняке а,о ЧМ..
Регистрация: 21.02.2016
№14 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:20) #
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кауказец окончательно похоронит сборную. столько травмированных и лавочников никогда в сборную не вызывали.
Регистрация: 25.02.2016
№13 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Космос
Денисов при всей команде оскорбил тренера. Как ты думаешь, кто должен первым сделать шаг навстречу? Даже если Денисов требовал хорошего для команды, оскорблять тренера при всех неправильно! Eб...ал я такого тренера сборной.который после такого первым сделает шаг навстречу!

Денисов еще та мразота, не спорю. Но здесь на кону вопрос выступления сборной на домашнем мундиале. И проблемы опорной зоны как были, так и остались. Денисов не палочка-выручалочка, но лишним бы точно не был.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: nevada007 (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
НУЖЕН ЛИ ДЕНИСОВ ЧЕРЧЕСОВУ? Нет! Не нужен!
Кто-то усиленно проталкивает Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЕТ Черчесову!
Какой Денисов??? В какую сборную???
Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной!
Спрашивается! Зачем Денисова всё время НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову???
Даже в матче Локомотива с Зенитом, Денисов играл средне и ничем не выделялся!
А в прошедших матчах Денисов играл хуже всех в клубе!
И те поражения, которые имеет Локомотив вина прямая Денисова!
Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются!
Игорю Денисову не место в сборной!
Как он безобразно сыграл в матче с Уфой!
Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести.
Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную???
Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ!
А сейчас Денисов сдулся и не играет.
Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет.
Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!!
И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову.
Следовательно: - зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив.
Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную!
Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова!
Пусть Денисов, для начала, повысит уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ.
Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!

Хэштэг: Динисов, сборная))) Вот так и пиарят)))
Регистрация: 27.05.2016
№11 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:12) #
  • +1
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Polukarov
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!


Вам ТЕГи нужно печатать к статьям.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№10 Написал: nevada007 (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
По мимо тренеровок,, есть еще и теория! И, возможно, травмированные именно по этой причине в сборной. Нет смысла брать на товорняки игроков, на которых тренер в любом случае не рассчитывает. А на счет остальних странно: Васин очень часто ошибается, Смольников и Жирков играют меньше, чем Кутепов.... Габулов???? Да х. знает) наверное давно проставился серьезно, вот и Черчесов благодарит) ну а Заболотный все равно не уровень сборной, при всем его желании. Посмотрим...
Регистрация: 27.05.2016
№9 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58) #
  • -8
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НУЖЕН ЛИ ДЕНИСОВ ЧЕРЧЕСОВУ? Нет! Не нужен!
Кто-то усиленно проталкивает Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЕТ Черчесову!
Какой Денисов??? В какую сборную???
Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной!
Спрашивается! Зачем Денисова всё время НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову???
Даже в матче Локомотива с Зенитом, Денисов играл средне и ничем не выделялся!
А в прошедших матчах Денисов играл хуже всех в клубе!
И те поражения, которые имеет Локомотив вина прямая Денисова!
Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются!
Игорю Денисову не место в сборной!
Как он безобразно сыграл в матче с Уфой!
Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести.
Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную???
Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ!
А сейчас Денисов сдулся и не играет.
Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет.
Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!!
И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову.
Следовательно: - зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив.
Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную!
Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова!
Пусть Денисов, для начала, повысит уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ.
Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Регистрация: 8.05.2017
№8 Написал: Космос Россия (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: serega_user
Реально, дал бы шанс Денисову. Или обида ипаная мешает пригласить?

Денисов при всей команде оскорбил тренера. Как ты думаешь, кто должен первым сделать шаг навстречу? Даже если Денисов требовал хорошего для команды, оскорблять тренера при всех неправильно! Eб...ал я такого тренера сборной.который после такого первым сделает шаг навстречу!
Регистрация: 13.07.2015
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:49) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
Наверное только в нашу сборную вызывают не по принципу "лучший на данный момент", а просто понравился игрок тренеру или нет, при чем не по футбольным, а личным качествам...
Гиля набрал шикарную форму, но вызвали Габулова
Зобнин еще не восстановился до конца, полгода без игровой практики, но вызывают для галочки - даже Месси после полугода вне игры не вызвали бы...
Жирков вообще играет за Зенит?
Дзага тоже лечится...

Ну да, а потом будут играть в играх не ради того, чтоб игроков посмотреть, а что игрокам спартака меньше нагрузки было из-за ближайших матчей, и ставить тех кто вообще не играет в клубе, как Кутепов и Жирков.
А потом веталь скажет, что нужно ужесточить лимит, а то сборники сидят...


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:43) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Наверное только в нашу сборную вызывают не по принципу "лучший на данный момент", а просто понравился игрок тренеру или нет, при чем не по футбольным, а личным качествам...
Гиля набрал шикарную форму, но вызвали Габулова
Зобнин еще не восстановился до конца, полгода без игровой практики, но вызывают для галочки - даже Месси после полугода вне игры не вызвали бы...
Жирков вообще играет за Зенит?
Дзага тоже лечится...
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Гилерме вечра фантастический матч провел, но все равно габулов....

Да уж..


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 15:42) #
  • +7
  •  (9)

Дзагоев, который месяц лечился, Зобнин, который лечился полгода, Смольников и Жирков, которые сидят на скамейке...
Регистрация: 21.11.2009
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:37) #
  • +10
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что за хрень придумали в этой сбродной? Недавно травмированного Головина брали, теперь Зобнин...на кой хрен? Чувствовать, что ты в сборной?)) Смех и грех. Реально, дал бы шанс Денисову. Или обида ипаная мешает пригласить?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:33) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Гилерме вечра фантастический матч провел, но все равно габулов....


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 15:28) #
  • +16
  •  (16)

Зобнин - ??? Здоровья парню, но он в Спартаке еще в общей группе не тренируются без ограничений. Так ведь и доломаться парню можно.
Регистрация: 26.06.2008
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