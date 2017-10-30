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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: для Зобнина очень важно находиться в расположении команды
Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав на товарищеские матчи с Испанией и Аргентиной.
"6 ноября сборная России приступит в Новогорске к подготовке к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией. Как и в октябре, мы вызываем в команду 27 игроков. Из-за травмы в сборной не будет Самедова.
Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах. Роман Зобнин уже тренируется в "Спартаке" в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист "Спартака", так что ситуацию будем контролировать в полной мере.
Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца", - передает слова Черчесова официальный сайт РФС.
"6 ноября сборная России приступит в Новогорске к подготовке к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией. Как и в октябре, мы вызываем в команду 27 игроков. Из-за травмы в сборной не будет Самедова.
Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах. Роман Зобнин уже тренируется в "Спартаке" в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист "Спартака", так что ситуацию будем контролировать в полной мере.
Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца", - передает слова Черчесова официальный сайт РФС.
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