Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: для Зобнина очень важно находиться в расположении команды

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав на товарищеские матчи с Испанией и Аргентиной.

"6 ноября сборная России приступит в Новогорске к подготовке к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией. Как и в октябре, мы вызываем в команду 27 игроков. Из-за травмы в сборной не будет Самедова.

Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах. Роман Зобнин уже тренируется в "Спартаке" в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист "Спартака", так что ситуацию будем контролировать в полной мере.

Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца", - передает слова Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:29
Напечатать
3
(4)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Важно, чтобы он оттуда живым вернулся


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (2)

Я так понимаю, что вы его хотите там окончательно доломать.
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: термекс (Сегодня, 15:58) #
  • +2
  •  (6)
online

Дзюба,что будет на ЧМ летом нет сомнения..а,на счет Комбарова,Стас что то запутался или не помнит,когда говорил,что он не вызвал прошлый раз Комбарова не потому,что у него травма..если найду тот вью,выставлю.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: КОМБАРОВ НЕ ВЫЗВАН В СБОРНУЮ НЕ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что не вызванные в сборную футболисты спокойно воспринимают подобную ситуацию.

- Комбаров не вызван из-за травмы?

– Нет. На сегодняшний день – не из-за травмы. Футболисты, с которыми мы работали, спокойно эту ситуацию воспринимают. Они знают, что если мы что-то делаем, то в наших действиях есть логика. А если какие-то вещи кажутся им нелогичными, то я сам звоню и объясняю, чтобы избежать заблуждении.

вот этот вью в газете СЭ"
я взял бы Бакаева из "Спартака".Тоже уверен будет летом в списке 22 на ЧМ..
Регистрация: 21.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.