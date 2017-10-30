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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лысов и Жамалетдинов - в составе молодежной сборной России на игры с Арменией и Италией
Опубликован состав молодежной сборной России на отборочный матч ЧЕ-2019 с Арменией и товарищеский матч с Италией.
Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон»), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Александр Довбня («Этникос»), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»)
Отборочный матч чемпионата Европы U-21 с Арменией пройдет 10 ноября в Ереване. Контрольный поединок с Италией состоится 14 ноября во Фрозиноне.
РФС
Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон»), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Александр Довбня («Этникос»), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»)
Отборочный матч чемпионата Европы U-21 с Арменией пройдет 10 ноября в Ереване. Контрольный поединок с Италией состоится 14 ноября во Фрозиноне.
РФС
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