Лысов и Жамалетдинов - в составе молодежной сборной России на игры с Арменией и Италией

Опубликован состав молодежной сборной России на отборочный матч ЧЕ-2019 с Арменией и товарищеский матч с Италией.: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон»), Игорь Обухов («Тюмень»).: Александр Довбня («Этникос»), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»)Отборочный матч чемпионата Европы U-21 с Арменией пройдет 10 ноября в Ереване. Контрольный поединок с Италией состоится 14 ноября во Фрозиноне.