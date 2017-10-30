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Владислав Игнатьев - о вызове в сборную: даже не ожидал такой приятной новости

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался о вызове в национальную сборную на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.

"Чуть-чуть удивлен, я не знал о своем вызове, даже не ожидал такой приятной новости. Здорово, предстоят интересные матчи с сильными соперниками, я счастлив.

Лучше сыграть с Аргентиной и Испанией, чем с командами уровнем пониже. Мы сможем проверить свой уровень на фоне таких сборных", - цитирует Игнатьева ТАСС.
Теги: Сборная России Игнатьев
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: термекс (Сегодня, 16:05) #
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Ну Игнатьев вместо Самедова,который в клубе те же функции выполняет,что Самедов в сборной..и при этом лучше,чем Самедов.
Регистрация: 21.02.2016
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