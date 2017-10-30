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"Уфа" - "Рубин": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Рубина" на матч 15-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Салатич, Игбун.

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз, М'Вила, Рочина, Азмун.
Теги: Уфа Рубин
Сегодня, 16:10
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