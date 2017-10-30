Опрос:

Новости партнеров

На матч "Базель" - ЦСКА продано 32 тысячи билетов

"Базель" в своем твиттере сообщил, что на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА продано 32 тысячи билетов.

Среди 32 тысяч билетов 1 тысяча была куплена болельщиками ЦСКА. При этом арена вмещает 45 500 человек.
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 16:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.