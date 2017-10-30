УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тысяч евро

Донецкий "Шахтер" наказан за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с "Наполи" (2:1), который проходил 13 сентября.За использование пиротехники фанатами украинский клуб оштрафован на 12 тысяч евро.Напомним, что после трех туров группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" занимает второе место в квартете F, имея шесть очков.