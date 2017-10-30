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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев (4)
Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев (4)
УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тысяч евро
Донецкий "Шахтер" наказан за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с "Наполи" (2:1), который проходил 13 сентября.
За использование пиротехники фанатами украинский клуб оштрафован на 12 тысяч евро.
Напомним, что после трех туров группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" занимает второе место в квартете F, имея шесть очков.
За использование пиротехники фанатами украинский клуб оштрафован на 12 тысяч евро.
Напомним, что после трех туров группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" занимает второе место в квартете F, имея шесть очков.
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