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"Ахмат" - "Анжи": cтали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РФПЛ "Ахмат" — "Анжи".

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Теги: Ахмат Анжи
Сегодня, 18:38
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№1 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Анжи»
1-1
Регистрация: 19.03.2013
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