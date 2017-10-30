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Сборная России поздравила Безуглова с днем рождения

Сборная России в твиттере поздравила с днем рождения врача команды Эдуарда Безуглова.

"Поздравляем доктора сборной России Эдуарда Безуглова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов и всего самого хорошего!" - говорится в поздравлении.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:39
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