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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Уфа" одержала волевую победу над "Рубином"
В матче 15-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле одержала победу над "Рубином".
Чемпионат России
15 тур
"Уфа" - "Рубин" 2:1
Голы: Стоцкий, 36, Ванек, 90 - Карадениз, 3.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов (Засеев, 89), Табидзе (Кротов, 67), Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Карп, 90+2), Салатич, Игбун.
"Рубин": Рыжиков, Кудряшов (Кузьмин, 83), Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз (Жемалетдинов, 66), М'Вила, Рочина, Азмун (Канунников, 60).
Предупреждения: Салатич, 42, Ванек, 67, Абдулавов, 74 (вне поля), Живоглядов, 83, Бауэр, 89.
Чемпионат России
15 тур
"Уфа" - "Рубин" 2:1
Голы: Стоцкий, 36, Ванек, 90 - Карадениз, 3.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов (Засеев, 89), Табидзе (Кротов, 67), Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Карп, 90+2), Салатич, Игбун.
"Рубин": Рыжиков, Кудряшов (Кузьмин, 83), Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз (Жемалетдинов, 66), М'Вила, Рочина, Азмун (Канунников, 60).
Предупреждения: Салатич, 42, Ванек, 67, Абдулавов, 74 (вне поля), Живоглядов, 83, Бауэр, 89.
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