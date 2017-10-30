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"Уфа" одержала волевую победу над "Рубином"

В матче 15-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле одержала победу над "Рубином".

Чемпионат России

15 тур

"Уфа" - "Рубин" 2:1

Голы: Стоцкий, 36, Ванек, 90 - Карадениз, 3.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов (Засеев, 89), Табидзе (Кротов, 67), Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Карп, 90+2), Салатич, Игбун.

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов (Кузьмин, 83), Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз (Жемалетдинов, 66), М'Вила, Рочина, Азмун (Канунников, 60).

Предупреждения: Салатич, 42, Ванек, 67, Абдулавов, 74 (вне поля), Живоглядов, 83, Бауэр, 89.
Теги: Уфа Рубин
Сегодня, 18:51
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№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то Бердыев совсем сдулся.
Богданычу респект, Бикеичу задуматься.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А в "Ростове" у Курбана как-то... Поинтересней дела шли. "Уфе" - поздравления, молодцы!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№1 Написал: evgeniy107000k (Сегодня, 18:55) #
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молодцы wink
Регистрация: 3.10.2017
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