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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Криштиану Роналду: конечно, я лучший
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время трансляции в инстаграме ответил болельщику, который назвал его лучшим.
"Криштиану, ты лучший", - написал болельщик.
"Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый понедельник", – сказал Роналду.
"Криштиану, ты лучший", - написал болельщик.
"Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый понедельник", – сказал Роналду.
Ronaldo's response when a fan calls him the best... pic.twitter.com/Gu5GvmpPdl— GMS (@GMS678) October 30, 2017
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