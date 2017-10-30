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Криштиану Роналду: конечно, я лучший

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время трансляции в инстаграме ответил болельщику, который назвал его лучшим.

"Криштиану, ты лучший", - написал болельщик.

"Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый понедельник", – сказал Роналду.

Теги: Роналду Реал
Сегодня, 20:45
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(1)
№2 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 21:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
У меня даже куй голубой, и вообще - я доволен собой stuck_out_tongue_closed_eyes !
Регистрация: 1.11.2012
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да вот куй - лучший прошлогодний капитан Зенита smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
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