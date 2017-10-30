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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер "Базеля": мы еще ничего не добились
Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с ЦСКА.
"Я всегда говорил, что мы попали в сложную группу и еще ничего не добились. Завтра будет очень тяжелый и ровный матч. Рад, что команда работает, каждый усердно трудится друг для друга.
Если бы мне сказали в день жеребьевки, что мы выйдем в плей-офф, я бы сразу на это подписался", - цитирует Викки пресс-служба клуба.
"Я всегда говорил, что мы попали в сложную группу и еще ничего не добились. Завтра будет очень тяжелый и ровный матч. Рад, что команда работает, каждый усердно трудится друг для друга.
Если бы мне сказали в день жеребьевки, что мы выйдем в плей-офф, я бы сразу на это подписался", - цитирует Викки пресс-служба клуба.
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