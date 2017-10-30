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Главный тренер "Базеля": мы еще ничего не добились

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Я всегда говорил, что мы попали в сложную группу и еще ничего не добились. Завтра будет очень тяжелый и ровный матч. Рад, что команда работает, каждый усердно трудится друг для друга.

Если бы мне сказали в день жеребьевки, что мы выйдем в плей-офф, я бы сразу на это подписался", - цитирует Викки пресс-служба клуба.
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 21:06
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