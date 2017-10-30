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"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью, забив по голу в компенсированное время

В матче 15-го тура чемпионата России "Ахмат" дома поделил очки с "Анжи".

Чемпионат России

15 тур

"Ахмат" - "Анжи" 1:1

Гол: Анхель, 90+3 - Яковлев, 90+6.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши (Лео, 55), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 46), Митришев (Бацуев, 83).

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Гулиев, 63), Данченко, Прудников (Долгов, 88), Маркелов, Яковлев.

Предупреждения: Брызгалов, 87, Бериша, 87, Яковлев, 87.
Теги: Ахмат Анжи
Сегодня, 21:25
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12
(1)
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
МХАТ
Регистрация: 3.08.2016
№11 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Анжи»
Честная борьба, честный результат.
Регистрация: 1.05.2011
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (7)

рубились достойно.
Регистрация: 25.02.2016
№9 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: grisha
Цитата: bobovzenit
они могут хоть раз сыграть по-честному??

Это как ?
Взорвать зрителей ?
Честность и чурбаны - понятия несовместные

ну так на поле-то большинство не чурбаны smile Да в данном случае гипотетически договорная ничья ни тереку ни анжи не выгодна
Регистрация: 21.09.2017
№8 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 21:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
совсем не странный матч


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:42) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Терек»

Цитата: СуперШтангист
Кононова нужно выгонять.
Тухлой краснодарской просрочке не место в такой элитной команде, какой является "Ахмат".
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: grisha (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bobovzenit
они могут хоть раз сыграть по-честному??

Это как ?
Взорвать зрителей ?
Честность и чурбаны - понятия несовместные
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Смотрел последние 25 минут. Бились крепко, явно не договорняк, голы со стандартов, без поддавков...
Регистрация: 18.11.2008
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Договорняк как всегда.

Неужели опять? А они могут хоть раз сыграть по-честному???Хотя что-то непонятно, обычно договорняки сейчас не модно играть вничью.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Никто не хотел проиграть
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
для всех скорбных умом напоминаю, что в договорняках меняются победами и зарабатывают по три очка, а не играют вничью
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Договорняк как всегда.
Регистрация: 12.02.2013
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