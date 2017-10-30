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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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21:30
Ничья в кавказском дерби
Ничья в кавказском дерби
15:50
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью, забив по голу в компенсированное время
В матче 15-го тура чемпионата России "Ахмат" дома поделил очки с "Анжи".
Чемпионат России
15 тур
"Ахмат" - "Анжи" 1:1
Гол: Анхель, 90+3 - Яковлев, 90+6.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши (Лео, 55), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 46), Митришев (Бацуев, 83).
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Гулиев, 63), Данченко, Прудников (Долгов, 88), Маркелов, Яковлев.
Предупреждения: Брызгалов, 87, Бериша, 87, Яковлев, 87.
Чемпионат России
15 тур
"Ахмат" - "Анжи" 1:1
Гол: Анхель, 90+3 - Яковлев, 90+6.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши (Лео, 55), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 46), Митришев (Бацуев, 83).
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Гулиев, 63), Данченко, Прудников (Долгов, 88), Маркелов, Яковлев.
Предупреждения: Брызгалов, 87, Бериша, 87, Яковлев, 87.
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