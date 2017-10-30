Ничья в кавказском дерби

15 тур



"Ахмат" - "Анжи" 1:1

Голы: Анхель, 90+3 - Яковлев, 90+6.

"Ахмат" и "Анжи" играли последний матч первого круга чемпионата. Многие рассчитывали на яркий футбол, учитывая, что встреча носила статус дерби. Однако самое интересное в игре случилось в самом конце встречи.У кавказского дерби не такая богатая история, как у противостояний московских, например, команд. Но игры между "Ахматом" и "Анжи" всегда вызывали особый интерес за счет повышенного накала и страстей. Особенно в эпоху, когда махачкалинский клуб был под покровительством Сулеймана Керимова. В 2011 году кавказские команды выдали огненный матч, завершившийся со счетом 2:2. Не менее яркой была встреча "Ахмата" и "Анжи" в первом круге прошлого сезона, когда грозненцы вырвали победу - 3:2. Положение команд в турнирной таблице в этих матчах не имело никакого значения. Но на этот раз цена поражения еще выше. "Ахмат" проиграл три последних матчах, стул под Олегом Кононовым начал всерьез шататься. Грозненцы ставили задачу о попадании в еврокубки. Но Кононов пока не только не справляется, но набирает очков меньше, чем Рашид Рахимов в прошлом сезоне. Травма Олега Иванова нанесла созиданию грозненской команды серьезный удар. Не намного крепче положение у Вадима Скрипченко, который пока так и не поднял махачкалинцев из зоны вылета. Прошлый тур "Анжи" закончил минимальной победой над тульским "Арсеналом". Этот результат позволил команде не только приблизиться к конкурентам, но и получить необходимую порцию уверенности.Немного перекроил состав Олег Кононов. Оставил главный тренер "Ахмата" в запасе Аблая Мбенга, выпустив с первых минут на поле Магомеда Митришева. В центре полузащиты в компанию к Исмаэлю и Антону Швецу добавился Одисе Роши. Плюс Городова Кононов посадил на лавку, доверив место в воротах Виталию Гудиеву. Вадим Скрипченко внес несколько изменений в оборону, по сравнению с матчем против тульского "Арсенала". А еще в основном составе появился Павел Яковлев, занявший место правого защитника.С погодой командам не повезло – дождь зарядил еще перед матчем и не думал заканчиваться. В таких условиях ожидать от соперников высоких скоростей не стоило. "Ахмат" и "Анжи" начали аккуратно прощупывать оборонительные линии друг друга. И если у Георгия Лории работы практически не было, то Виталий Гудиев в концовке двенадцатой минуты чуть не подарил опасный момент махачкалинцам, когда после прострела Хубулова неудачно отбил мяч перед собой. Но ближе к середине первого тайма молодой голкипер спас "Ахмат" от пропущенного мяча. Тот же Хубулов протиснулся между защитниками грозненцев, оказавшись с глазу на глаз с Гудиевым. Самоотверженно бросился вратарь, предотвратив гол.Оборона хозяев продолжала делать сюрпризы махачкалинцам. Анхель завозился у своей штрафной и нерасторопно отдал мяч Прудникову. Такой передачей нападающий "Анжи" воспользоваться не смог, пробив с хорошей позиции слишком высоко. У "Ахмата" за весь первый тайм удался только один острый прострел от Бериши, и то Роши закружился в центре чужой штрафной, не сумев нанести удар. Превосходя соперника по владению мячом, грозненцы до перерыва ни разу не попали в створ ворот Лории. Нули оставались на табло после первого тайма.Без Мбенга у "Ахмата" не было нападения, поэтому Кононов и выпустил сенегальца сразу после перерыва. И поживее стали играть в атаке грозненцы. Сразу же пошли удары в створ ворот, Лории пришлось демонстрировать, что за первые безработные сорок пять минут у него не снизилась концентрация. А когда не помогал голкипер, "Анжи" на помощь приходила стойка ворот. Мбенг здорово пробил с линии штрафной, проверив на прочность перекладину. Махачкалинцы стали прижиматься к своим воротам, и Кононов, увидев чрезмерную осторожность соперника, усилил атаку, отправив на поле Лео. С появлением бразильца скорости грозненских выпадов только увеличились. "Ахмату" начало удаваться быстро переходить из обороны в атаку, минуя перепасовки в середине поля (коих в первой половине встречи было слишком много).Показалось, что вот-вот и "Ахмат" забьет гол. Но с каждой минутой запал грозненских футболистов стал гаснуть. Во-первых, со стороны хозяев пропал прессинг, который и стал причиной яркого начала второго тайма. Во-вторых, защитники "Анжи" адаптировались к Мбенгу, не позволяя тому легко принимать передачи партнеров с дальнейшей скидкой. Ближе к концовке встречи сами махачкалинцы перехватили инициативу. После розыгрыша одного из стандартов хозяева предоставили Данченко свободу на фланге, но прострел хавбека "Анжи" на Прудникова успел прервать Гудиев. Спустя пару минут голкипер "Ахмата" вновь проявил себя на высоте. Завис край обороны грозненцев, и Данченко опять вырывался на простор. Гудиев быстро принял решение, выскочил из штрафной и в падении головой отразил мяч в сторону.За пять минут до окончания основного времени матча Бериша и Брызгалов устроили стычку, которая переросла в потасовку между остальными игроками. Страсти настоящего дерби выплеснулись только в конце второго тайма. Арбитрам удалось всех успокоить. Больше успокоились футболисты "Анжи". "Ахмат" в добавленное время заработал стандарт, который закончился голом в ворота Лории. Анхель выиграл борьбу в воздухе после подачи и головой отправил мяч в сетку ворот махачкалинцев. Сергей Карасев разрешил провести "Анжи" последнюю атаку, хоть и три добавленные минуты уже истекли. В результате, гости заработали штрафной удар, который закончился голом Павла Яковлева (головой, как и Анхель). Недолго радовался "Ахмат"... Ничья, учитывая все девяносто минут, была абсолютно справедлива. Правда, такой результат не устроил ни "Ахмат", ни "Анжи". Жаль еще, что настоящее дерби удалось увидеть уже перед финальным свистком.Чемпионат России"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши (Лео, 55), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 46), Митришев (Бацуев, 83)."Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Гулиев, 63), Данченко, Прудников (Долгов, 88), Маркелов, Яковлев.