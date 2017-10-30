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Олег Кононов: нам не хватило концентрации

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Анжи" (1:1) в 15-м туре РФПЛ.

"Не хватило концентрации. Из-за этого пропустили со "стандарта" в концовке. Второй тайм мы провели хорошо. Ребята, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру", - сказал Кононов.
Теги: Кононов Ахмат Анжи
Сегодня, 22:05
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