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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ничья в кавказском дерби
Ничья в кавказском дерби
15:50
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Олег Кононов: нам не хватило концентрации
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Анжи" (1:1) в 15-м туре РФПЛ.
"Не хватило концентрации. Из-за этого пропустили со "стандарта" в концовке. Второй тайм мы провели хорошо. Ребята, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру", - сказал Кононов.
"Не хватило концентрации. Из-за этого пропустили со "стандарта" в концовке. Второй тайм мы провели хорошо. Ребята, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру", - сказал Кононов.
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