Олег Кононов: нам не хватило концентрации

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Анжи" (1:1) в 15-м туре РФПЛ."Не хватило концентрации. Из-за этого пропустили со "стандарта" в концовке. Второй тайм мы провели хорошо. Ребята, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру", - сказал Кононов.