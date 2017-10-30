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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арсен Хубулов: не помню за последнее время, чтобы были такие тяжелые игры
Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов в эфире программы "8-16" поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1).
"Мы проявили характер. Матч был очень тяжелым. Не помню за последнее время, чтобы были такие тяжелые игры. Наверное, болельщикам понравилось. Спасибо команде, что все-таки вырвали эту ничью. Очень рады, что по такой игре, пропустив в конце, добились хотя бы ничьей", - сказал Хубулов.
"Мы проявили характер. Матч был очень тяжелым. Не помню за последнее время, чтобы были такие тяжелые игры. Наверное, болельщикам понравилось. Спасибо команде, что все-таки вырвали эту ничью. Очень рады, что по такой игре, пропустив в конце, добились хотя бы ничьей", - сказал Хубулов.
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